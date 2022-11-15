Yota запустила опцию с безлимитным интернетом для онлайн-шопинга







Мобильный оператор Yota анонсировал новую опцию с безлимитным трафиком на мобильные приложения из категории маркетплейсы.



Новая услуга станет очень полезной для активных пользователей крупнейших торговых площадок, поскольку фото и видеоконтент в карточках товаров обычно расходует очень много трафика. Опция предлагает неограниченный доступ к сервисам Ozon, AliExpress, Wildberries, «Яндекс.Маркет», Lamoda, «СберМегаМаркет», «Авито», «Юла», KazanExpress и Joom.



Аналитики Yota подсчитали, что за последние 15 месяцев объёмы трафика на сервисы из категории «Маркетплейсы» увеличились на 70%, а количество пользователей выросло на 35%.



Подключить новую опцию можно в мобильном приложении Yota. Ежемесячная абонплата для смартфонов составляет 30 рублей, а для планшетов — 10 рублей.