YouTube начал блокировать аккаунты и каналы по всему миру. Проблема массовая, но решаемая

Некоторые пользователи YouTube столкнулись с блокировкой своих аккаунтов или каналов. По почте им пришло уведомление о бане за спам, обман или мошенничество, причём о проблемах сообщают со всего мира — из России, США, Европы и Азии.
После блокировки аккаунта пользователи лишаются доступа ко всем сервисам YouTube, в том числе платным YouTube Premium, YouTube TV и YouTube Music. Они не могут смотреть видео, слушать музыку, оставлять комментарии и выкладывать собственный контент, при этом у них остаётся доступ ко всем другим сервисам Google.
Эта блокировка ошибочная, что уже признали в Google. Под неё попали даже те пользователи, которые не выкладывали видео и даже не открывали каналы. В настоящее время разработчики пытаются разобраться, чем была вызвана проблема, после чего они планируют разблокировать забаненные аккаунты. Ранее появилась дезинформация, якобы блокировке подверглись российские аккаунты за использование VPN. Сотрудники поддержки YouTube это опровергли.
«Наши команды продолжают работать над восстановлением всех удалённых каналов и вашего доступа к платным подпискам (YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music). Мы очень сожалеем об этой ошибке с нашей стороны и сообщим вам, когда все будет исправлено. Если ваш канал был неправильно удалён и восстановлен, вы можете заметить, что часть контента, например, плейлисты, может отсутствовать. Не волнуйтесь — это всего лишь задержка, и весь ваш контент скоро будет восстановлен.»
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