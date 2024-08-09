YouTube обещает вернуть россиянам быструю загрузку роликов в 4К

Фархад
YT // ZDnet

Пользователи видеохостинга YouTube из России, которые всё ещё могут получить доступ к сервису, обратили внимание на новую плашку. Судя по всему, в Google заинтересованы в решении сложившейся проблемы.

Мы убедились сами, что на главной странице YouTube висит плашка: «Временные трудности с YouTube. Работа YouTube замедлена. Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть привычную скорость!».

YT

Теперь остаётся только ждать, пока руководство Alphabet выполнит все требования российского законодательства, чтобы YouTube заработал нормально.

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Комментарии

GSmirnov
+623
GSmirnov
Я убедился что никаких плашек не висит.
час назад в 21:09
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Aspard
+568
Aspard
Не увидел обещаний, просто информирование.
час назад в 21:09
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