YouTube обещает вернуть россиянам быструю загрузку роликов в 4К

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Пользователи видеохостинга YouTube из России, которые всё ещё могут получить доступ к сервису, обратили внимание на новую плашку. Судя по всему, в Google заинтересованы в решении сложившейся проблемы.Мы убедились сами, что на главной странице YouTube висит плашка: «Временные трудности с YouTube. Работа YouTube замедлена. Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть привычную скорость!».Теперь остаётся только ждать, пока руководство Alphabet выполнит все требования российского законодательства, чтобы YouTube заработал нормально.