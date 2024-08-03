YouTube удалил высокое качество видео для россиян

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Видеохостинг YouTube перестал показывать видеоролики в высоком качестве при просмотре из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные проверки.Согласно источнику, высокое качество видео больше не воспроизводится в следующих браузерах: