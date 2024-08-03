YouTube удалил высокое качество видео для россиян

Видеохостинг YouTube перестал показывать видеоролики в высоком качестве при просмотре из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные проверки.
Согласно источнику, высокое качество видео больше не воспроизводится в следующих браузерах:
- Google Chrome (десктоп)
- Opera (десктоп)
- Mozilla Firefox (десктоп)
- Mi Browser (Android, мобильный).
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При этом в настольной версии Safari на macOS, а также в «Яндекс Браузере всё еще можно увидеть ролики в высоком качестве. ТАСС утверждает, что корреспондент издания лично проверил эти тезисы и подтвердил отсутствие высокого качества роликов для большинства браузеров в России.
Ранее YouTube прокомментировал замедление в РФ — по словам компании, её оборудование здесь совершенно ни при чем, поскольку оно работает исправно и стабильно.