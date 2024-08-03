YouTube удалил высокое качество видео для россиян

Олег

YouTube


Видеохостинг YouTube перестал показывать видеоролики в высоком качестве при просмотре из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные проверки.

Согласно источнику, высокое качество видео больше не воспроизводится в следующих браузерах:
  • Google Chrome (десктоп)
  • Opera (десктоп)
  • Mozilla Firefox (десктоп)
  • Mi Browser (Android, мобильный).
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При этом в настольной версии Safari на macOS, а также в «Яндекс Браузере всё еще можно увидеть ролики в высоком качестве. ТАСС утверждает, что корреспондент издания лично проверил эти тезисы и подтвердил отсутствие высокого качества роликов для большинства браузеров в России.

Ранее YouTube прокомментировал замедление в РФ — по словам компании, её оборудование здесь совершенно ни при чем, поскольку оно работает исправно и стабильно. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

YABLOKOFON
+282
YABLOKOFON
О каком качестве речь? У меня уже неделю до замедлений как выше 1080р не ту возможности смотреть из хрома инкогнито включаешь видосы 4к появляются
час назад в 18:41
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+4
Алекто YABLOKOFON
Интересно, и на чём вы смотрите 4к? На телефоне? Я могу понять если бы у вас был экран ( допустим ) 5х6 метров, а так вам и 1080 за глаза.
час назад в 19:07
#
YABLOKOFON
+282
YABLOKOFON Алекто
Даже на фулл хд монике виден прирост от 4к но вы видимо из тех кто считает, а зачем вам 144герца на мониторе и 100фпс в игре глаз больше 25кадров не видит, а ну и люди с 4к Мониками пошли лесом зачем им больше то. Экран кстати есть от проектора давольно большой 74"
40 минут назад
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tellurian
+1653
tellurian
Когда будут хорошие новости?
Пишите о хорошем.
час назад в 18:48
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