YouTube на смартфонах начал сбоить

О проблемах предупреждает автоответчик сотового оператора МТС.
Как выяснил ТАСС, при попытке дозвониться на горячую линию, бот встречает абонентов следующим сообщением:
«По независящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube».
С чем связан сбой на данный момент не известно. При звонке на горячую линию сотовых операторов «Билайн» и «Мегафон» подобных сообщений нет.
«Проблем с загрузкой контента YouTube на нашей сети нет, все работает штатно», — сообщили в «Мегафоне».
Ранее Александр Хинштейн рассказал, что работу YouTube будут замедлять. Однако, по его словам, мобильную версию приложения это не должно затронуть. Позже появилась информация, что сервис заблокируют в России к осени.