YouTube на смартфонах начал сбоить

Артем
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О проблемах предупреждает автоответчик сотового оператора МТС.

Как выяснил ТАСС, при попытке дозвониться на горячую линию, бот встречает абонентов следующим сообщением: 

«По независящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube».

С чем связан сбой на данный момент не известно. При звонке на горячую линию сотовых операторов «Билайн» и «Мегафон» подобных сообщений нет.

«Проблем с загрузкой контента YouTube на нашей сети нет, все работает штатно», — сообщили в «Мегафоне».

Ранее Александр Хинштейн рассказал, что работу YouTube будут замедлять. Однако, по его словам, мобильную версию приложения это не должно затронуть. Позже появилась информация, что сервис заблокируют в России к осени.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+71
Trognorf
Ростелеком протестировал блокировку домен googlevideo.com теперь разослал правила блокировок и другим провайдерам все идет по плану, ну а с названием домена и способа его разблокировки уже гуглите
час назад в 23:18
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