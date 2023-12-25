YouTube в России не будут блокировать. Есть идея получше



Российские операторы связи ускоряют соединение с серверами Google. Об этом пишет РБК.



Согласно источнику, «Ростелеком» расширяет количество прямых соединений с серверами Google в течение всего 2023 года. На условиях анонимности другой оператор из числа крупнейших в стране подтвердил, что делает то же самое. Большое количество прямых стыков позволяет ускорить трафик сервисов Google, в том числе поисковика и YouTube, а также увеличить пропускную способность в плане объемов.







До сих пор Google использовала специальные сервера Global Cache для доставки контента в Россию. Они устанавливались на сетях провайдеров и собирали в кэш весь загруженный пользователями контент, чтобы его можно было использовать повторно. Теперь же серверы изнашиваются, а новых Google не поставляет, поэтому было принято решение подключаться к компании напрямую.



Отмечается, что в ближайшее время Google планирует расширить емкость своего самого большого прямого подключения в РФ, что существенно повысит скорость работы её сервисов в центральной части страны.