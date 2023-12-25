YouTube в России не будут блокировать. Есть идея получше

Олег

YouTube


Российские операторы связи ускоряют соединение с серверами Google. Об этом пишет РБК.

Согласно источнику, «Ростелеком» расширяет количество прямых соединений с серверами Google в течение всего 2023 года. На условиях анонимности другой оператор из числа крупнейших в стране подтвердил, что делает то же самое. Большое количество прямых стыков позволяет ускорить трафик сервисов Google, в том числе поисковика и YouTube, а также увеличить пропускную способность в плане объемов.

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До сих пор Google использовала специальные сервера Global Cache для доставки контента в Россию. Они устанавливались на сетях провайдеров и собирали в кэш весь загруженный пользователями контент, чтобы его можно было использовать повторно. Теперь же серверы изнашиваются, а новых Google не поставляет, поэтому было принято решение подключаться к компании напрямую.

Отмечается, что в ближайшее время Google планирует расширить емкость своего самого большого прямого подключения в РФ, что существенно повысит скорость работы её сервисов в центральной части страны. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

+251
Sergey2048
Не совсем понял, а как же наш, лучший самый ру_туб ? Что-то кидает в разные стороны, то шрафы, то прикрываем,, теперь друзья ?
2 часа назад в 18:08
#
YABLOKOFON
+13
YABLOKOFON Sergey2048
Никто не будет смотреть рутьюб при наличии ютуба с его уникальным контентом.
час назад в 19:35
#
+251
Sergey2048 YABLOKOFON
Это и понятно, денег то вбухали много, хотели раскрутить отключая YouTube, a тепеpь ...
21 минуту назад
#
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