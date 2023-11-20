Как убрать с YouTube весь мусор и кликбейт бесплатно в несколько кликов



В сети появилось полезнейшее расширение для браузеров, которое позволяет очень гибко настроить YouTube под свои потребности. О нем пишет Popsci.



Расширение под названием Untrapp поможет вам сосредоточиться на необходимой информации и отфильтровать всё лишнее. С его помощью можно редактировать главную страницу YouTube, раздел подписок и другие блоки.











Разработчики пишут, что вы можете отредактировать более 150 параметров на YouTube. Например, можно убрать рекомендуемые видео из бокового меню плеера, скрыть комментарии под всеми видео, вывести на главную страницу видео из своих подписок вместо рекомендательной ленты, убрать из раздела «Подписок» ранее просмотренные ролики и так далее.



Скачать Untrapp для Разработчики пишут, что вы можете отредактировать более 150 параметров на YouTube. Например, можно убрать рекомендуемые видео из бокового меню плеера, скрыть комментарии под всеми видео, вывести на главную страницу видео из своих подписок вместо рекомендательной ленты, убрать из раздела «Подписок» ранее просмотренные ролики и так далее.Скачать Untrapp для Chrome Firefox можно абсолютно бесплатно, а за версию для Safari придется отдать $2.