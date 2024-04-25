Юристы рассказали, когда можно не платить за такси

Мы работаем от бордюра. Цена договорная. Оплата налом перед поездкой. Багаж оплачивается отдельно. Много багажа? Вызывайте грузовое такси. Так было, есть и будет. А фиксированные цены от агриков это для новичков и чушпанов. Как это не заплатить? Только предоплата перед поездкой! Нет? Ехай на трамвае.





Я бы посмотрел бы на его выражение когда юристу за работу не заплатили





Так ты всё верно цена была обговорена Изначально и доплачивать ни за что пассажир не обязан если что-то не устраивать можно отказаться с самого начала от поездки





Будет так выезживаются будет вечно стоять и ожидать как хатико.