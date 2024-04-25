Юристы рассказали, когда можно не платить за такси

Издание News.ru поговорило с юристами о проблеме пассажироперевозок в такси. Ценообразование на этом рынке не нравится ни водителям, ни пассажирам, из-за чего иногда возникают конфликты — первые хотят платить меньше, а вторые — получать больше.
Отношения между пассажиром и таксистом регулируются законодательством о защите прав потребителей, а оно предоставляет клиентам ряд прав, в том числе позволяющих не оплачивать услуги или не доплачивать за них. По словам юристов, пассажир имеет право не платить за поездку, если его высадили на полпути или привезли не туда, куда было нужно. Если деньги уже списались с карты, он может потребовать от сервиса вернуть их.
Юристы также говорят, что таксист не вправе требовать доплату и брать с пассажира какую-либо сумму сверх той, что была указана в приложении в момент вызова такси, пришла в SMS-сообщении или указана в таксометре. Пассажир может отказаться доплачивать за увеличение расстояния поездки или времени в пути из-за объездов, пробок и различных особенностей дорожной обстановки или погодных условий. Также он будет прав, если не станет доплачивать за количество вещей в багаже. Если доплатить всё же пришлось (например, из-за того, что водитель отказывался ехать без доплаты), эти деньги также можно попробовать вернуть, обратившись в поддержку сервиса.
Таксисты не согласились с мнением юристов, вот лишь некоторые из их комментариев на этот счёт (цитаты сохранены дословно, только вырезан отборный мат):
Мы работаем от бордюра. Цена договорная. Оплата налом перед поездкой. Багаж оплачивается отдельно. Много багажа? Вызывайте грузовое такси. Так было, есть и будет. А фиксированные цены от агриков это для новичков и чушпанов. Как это не заплатить? Только предоплата перед поездкой! Нет? Ехай на трамвае.
Я бы посмотрел бы на его выражение когда юристу за работу не заплатили
Так ты всё верно цена была обговорена Изначально и доплачивать ни за что пассажир не обязан если что-то не устраивать можно отказаться с самого начала от поездки
Будет так выезживаются будет вечно стоять и ожидать как хатико.
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