





Американские санкции не касаются смартфонов, автомобилей, бытовой техники которую произвели в Южной Корее и свободно могут поставляться в Россию.Власти Южной Кореи поговорили с Министерством торговли США по поводу санкций против России. В министерстве сообщили, что власти тоже будут рассматривать поставки смартфонов, автомобилей, стиральных машин и прочей бытовой техники, в которой нуждаются простые граждане России. Главное условие — экспорт не должен попасть в руки военным структурам.Кроме того, южнокорейские фирмы смогут совершать поставки продукции своим производителям на территории России, но для этого нужно специальное разрешение от США.В связи с санкциями США против России, технологическая сфера может прийти в упадок. Для ввоза техники с американскими технологиями, южнокорейским фирмам нужно получать специальную лицензию у властей США. Для своих компаний Южная Корея надеется получить исключение.