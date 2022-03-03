Netflix


Онлайн-кинотеатр Netflix возобновил прием платежей от пользователей из России. Об этом сообщает новостной ресурс Incrussia.ru.

Ранее мы сообщали, что у россиян перестала проходить оплата подписки на зарубежном видеосервисе Netflix. Ошибка возникала при попытках оплаты картами любых банков — как санкционных, так и тех, кого ограничения не затронули; пользователи пробовали платить «дебетовками» «Сбера», «Тинькофф», «Альфа-банка» и другими. Банки объясняли это проблемами на стороне Netflix, а точнее сервиса, который принимает оплату по его поручению.

Сообщается, что проблема уже решена и платежи из России снова проходят. Более того, расплатиться теперь можно картами любых банков, даже санкционных — пользователи проверили и подтвердили, что оплата проходит даже с карт ВТБ, против которого были введены самые жесткие санкции.

Ранее мы рассказали, что в Москве снова открылся официальный партнер Apple — розничный магазин re:Store. Однако Apple Pay для банков, попавших под санкции, всё еще недоступен.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

incrussia.ru incrussia.ru

Ссылки по теме:

Как (и зачем) сменить страну в Apple ID Как (и зачем) сменить страну в Apple ID

Spotify закрывает офис в России Spotify закрывает офис в России

В Москве и Питере отменили «ковидные» QR-коды В Москве и Питере отменили «ковидные» QR-коды