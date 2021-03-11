





Японский институт физико-химических исследований Riken совместно с компанией Fujitsu сообщили о завершении работ над самым быстрым в мире суперкомпьютером Fugaku. И, что интересно, это первый суперкомпьютер на ARM-процессорах, который смог возглавить рейтинг Топ-500. В нем используются SoC Fujitsu A64FX, а суммарное количество ядер достигает 7 630 848 штук.Это позволило Fugaku набрать 442 петафлопса в тесте High Performance Linpack и тем самым стать самым быстрым суперкомпьютером в мире. Более того, этот результат в 2.5 раза выше, чем у второго места — суперкомпьютера IBM Summit, работающего на процессорах Power9 и ускорителях Nvidia Tesla V100, который набрал в этом тесте 148,8 петафлопса. Fugaku строили 6 лет, с 2014 по 2020 год, после чего еще почти год велась его отладка.Основные задачи нового суперкомпьютера будут связаны с машинным обучением и ИИ. Благодаря ему планируют разрабатывать новые лекарства и выявлять болезни путем анализа большого количества медицинских данных, с его помощью будут моделировать цунами и торнадо, предсказывать погоду, а также разрабатывать так называемые «метаматериалы будущего».