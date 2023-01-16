Продолжаем удивляться на что способна нейросеть Midjorney, если её попросить проиллюстрировать фразы, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. Ранее мы уже делали подборку красивых знаков зодиака, фразеологизмов и других речевых оборотов.
Лихо одноглазое
Сутками с утками
Жадина говядина
Бровки домиком
Очень странные дела
Взять себя в руки
Беда не приходит одна
Ледовое попоище
Жеваный крот, жадина говядина и другие знакомые фразы, созданные нейросетью
Артем Фунтиков —
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
Тьфу дерьмище
2 часа назад в 10:30
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+57
а крот где ? да еще и деванный
2 часа назад в 11:02
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