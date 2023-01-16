Жеваный крот, жадина говядина и другие знакомые фразы, созданные нейросетью

Артем
Продолжаем удивляться на что способна нейросеть Midjorney, если её попросить проиллюстрировать фразы, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. Ранее мы уже делали подборку красивых знаков зодиака, фразеологизмов и других речевых оборотов. 

Лихо одноглазое

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Сутками с утками

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Жадина говядина

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Бровки домиком

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Очень странные дела

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Взять себя в руки

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Беда не приходит одна

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Ледовое попоище

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Источник:
Telegram
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Комментарии

toZen
+506
toZen
Честно говоря, уже начинает подташнивать от всей этой нейронной тематики. Найдите о чём написать, чтобы было интересно прочесть. Фотки из интернета клепать — не трудно, трудно создать читабельный контент.
Сегодня в 09:38
#
+846
Ufoer toZen
Группа «художников» подает в суд на создателей миджорни и стайбл диффьюжн, за то что они отнимают у них работу и незаконно использовали их работы при обучении нейросетей.
2 часа назад в 10:58
#
+57
soronoros soronoros
а крот где ? да еще и деванный
2 часа назад в 11:02
#
EDD
+217
EDD
Нашли себе игрушку... Ни дня без нейросетей.
40 минут назад
#