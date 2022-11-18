нейросеть Смартфоны

Энтузиаст отфотошопил реальность с помощью смартфона. Вышло странно

Артем
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Пользователь Twitter поделился результатами соединения нейросети и возможностей дополненной реальности. С помощью смартфона он посадил слона на дерево.

Приложение созданное Бьорном Карманном, получило название We See, что в переводе на русский означает «Мы видим». Главная особенность заключается в том, что разработка сочетает в себе возможности нейросети Stable Diffusion и дополненной реальности. Примечательно, что сочетание технологий может работать в режиме реального времени. 

В короткой демонстрации мы видим, как автор наводит камеру на дерево и стирает его верхушку. При помощи микрофона в смартфоне совершается голосовая команда: «Мы видим слона на дереве». Пару секунд приложение обрабатывает запрос и результат готов. 


Пользователи Twitter с восторгом отреагировали на возможности приложения. Большинство хотят как можно быстрее самостоятельно опробовать программу, однако не обошлось без сомнений. Некоторые предполагают, что это всего лишь смонтированный концепт, так как для обработки и получения данных нейросети, мощностей даже самого дорогостоящего флагмана будет недостаточно.
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Источник:
Twitter
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