Телеканал Fox будет использовать виртуальных фанатов для своих трансляций бейсбольных матчей лиги MLB, начиная с этой субботы. Это нужно для того, чтобы телезрители не испытывали дискомфорт от созерцания пустых трибун, попадающих в кадр.
«Мы хотим сделать трансляцию так, чтобы толпа зрителей выглядела настолько аутентично и органично, насколько это возможно», — заявил вице-президент Fox Sports Брэд Загер.
Загер продемонстрировал изданию The Post коротенький обзор работы технологии дополненной реальности для заполнения стадиона. Несмотря на то, что это решение не идеально, выглядит он вполне реалистично. Fox также обсуждает с американской футбольной лигой НФЛ использование технологии для «виртуального заполнения» стадионов во время трансляций их матчей.
No fans? Not on FOX Sports.— FOX Sports (@FOXSports) July 23, 2020
Thousands of virtual fans will attend FOX’s MLB games this Saturday. pic.twitter.com/z9oQU0rYuC
На матчах MLB виртуальные фанаты будут одеты в цветах играющих команд. Также сообщается, что будет добавлен шум трибун, а во время перерывов фигурки зрителей будут запускать «волну» на стадионе.
Загер подчеркнул, что они не хотят никого обмануть, а попытаются дать зрителям ощущение того, к чему они привыкли. На данный момент другие сети пока не используют виртуальных зрителей. ESPN, TBS, YES, SNY и остальные оставят свободные места или попытаются их заполнить с помощью картонных ростовых фигур.
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