«Мы хотим сделать трансляцию так, чтобы толпа зрителей выглядела настолько аутентично и органично, насколько это возможно», — заявил вице-президент Fox Sports Брэд Загер.

No fans? Not on FOX Sports.



Thousands of virtual fans will attend FOX’s MLB games this Saturday. pic.twitter.com/z9oQU0rYuC — FOX Sports (@FOXSports) July 23, 2020







Телеканал Fox будет использовать виртуальных фанатов для своих трансляций бейсбольных матчей лиги MLB, начиная с этой субботы. Это нужно для того, чтобы телезрители не испытывали дискомфорт от созерцания пустых трибун, попадающих в кадр.Загер продемонстрировал изданию The Post коротенький обзор работы технологии дополненной реальности для заполнения стадиона. Несмотря на то, что это решение не идеально, выглядит он вполне реалистично. Fox также обсуждает с американской футбольной лигой НФЛ использование технологии для «виртуального заполнения» стадионов во время трансляций их матчей.На матчах MLB виртуальные фанаты будут одеты в цветах играющих команд. Также сообщается, что будет добавлен шум трибун, а во время перерывов фигурки зрителей будут запускать «волну» на стадионе.Загер подчеркнул, что они не хотят никого обмануть, а попытаются дать зрителям ощущение того, к чему они привыкли. На данный момент другие сети пока не используют виртуальных зрителей. ESPN, TBS, YES, SNY и остальные оставят свободные места или попытаются их заполнить с помощью картонных ростовых фигур.