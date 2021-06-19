

Данные, полученные с помощью смартфона и умных часов, помогли раскрыть убийство девушки в Греции. Об этом рассказал ресурс 9to5Mac со ссылкой на местные СМИ.



Согласно данным полиции, дом молодой супружеской пары подвергся налету грабителей, после чего муж был найден связанным, а жена — убитой. Бабис Анагностопулос, 33-летный пилот, сообщил, что трое грабителей связали его, как только попали в дом, после чего убили его жену Кэролайн и унесли с собой драгоценности. До последнего времени это и было основной версией полиции, пока детективы не проверили умные устройства Бабиса и его супруги.



Оказалось, что история, рассказанная пилотом, не соответствует действительности. Умные часы Кэролайн, которые она постоянно носила на руке, периодически измеряли пульс девушки — её сердце билось в то время, когда, по словам мужа, она уже была убита грабителями. Помимо этого, смартфон самого Бабиса следил за его передвижениями — он ходил по дому в то время, когда, по его словам, был связан; стоит упомянуть, что расследованию косвенно помогли также данные с датчиков умного дома и камер безопасности.



После похорон детективы пришли к Бабису и пригласили его в Афины, сообщив, что в деле произошел значительный поворот. О том, что подозреваемым теперь является именно он, вдовец узнал только по приезду. Спустя более восьми часов допроса он сознался в убийстве своей жены Кэролайн.



СМИ не сообщают, были ли запаролены личные устройства семейной пары, и каким именно образом были получены данные с них. Так как информация о передвижениях и сердцебиении относится к категории здоровья, вполне возможно, что информация была получена с облачного сервиса, синхронизированного с устройствами Бабиса и Кэролайн.





