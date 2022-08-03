+19
Зумеры любят плёночные фотоаппараты, но не знают, что делать с плёнкой
Александр Кузнецов —
Не секрет, что среди молодого поколения популярны различные вещи из 80-х и 90-х, в том числе плёночные фотоаппараты. Современные смартфоны фотографируют гораздо лучше, но у снимков, сделанных на плёнку, особый антураж — размытая фокусировка, плывущие цвета, зашкаливающая зернистость, вот это вот всё.
К сожалению, далеко не все зумеры знают, как обращаться с плёнкой после того как она отснята. К примеру, девушка с этого скриншота приобрела плёнку, сделала фотографии, а затем достала её, чтобы посмотреть, что получилось. Само собой, плёнка оказалась испорчена, все снимки пропали, а виноватым, в её понимании, оказался продавец, который будто бы торгует браком.
Девушке доходчиво объяснили, что после того как плёнка закончилась, её надо отмотать обратно в фотоаппарате и отнести на проявку в фотомастерскую. Там эту плёнку в специальных условиях освещения поместят в химический реактив, выдержат в нём некоторое время, и только тогда проявятся фотографии, которые можно будет распечатать и высушить или отсканировать и сохранить на компьютер.
Зумерам на заметку: с бобинами, аудиокассетами и видеокассетами таких проблем не возникает, их можно слушать и смотреть сразу после записи, проявлять их в лаборатории не требуется, поскольку там используется другая технология сохранения информации (магнитная).
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
Покаление, которое не в курсе, что такое фиксаж и проявитель, темнота и красная лампа … вещи, которыми мы пользуемся сейчас делают людей примитивнее в некотором смысле.
Но есть же гугл-могла бы посмотреть, для чего нужна настоящая фотокамера и как ей пользоваться. Впрочем, наверняка она даже крышку с объектива не сняла.
Но есть же гугл-могла бы посмотреть, для чего нужна настоящая фотокамера и как ей пользоваться. Впрочем, наверняка она даже крышку с объектива не сняла.
19 минут назад
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+746
Мне кажется даже если бы она перемотала пленку, ничего хорошего бы не вышло из этого. Тут нужно еще уметь снимать, пользоваться экспонометром. Там поди половина фоток были белые, а половина черные. Может сейчас конечно камеры продвинутые в этом плане и сами могут выставить настройки. Но в детстве я перед снимком пользовался приборчиком который рассчитывал диафрагму/экспозицию. И все равно половина кадров отстой было, надо прям чувствовать это.
15 минут назад
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+82
Целая статья про глупую девочку, класс так держать 👏!
14 минут назад
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Как тут не вспомнить Задорнова 😂😂😂
9 минут назад
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