Зумеры любят плёночные фотоаппараты, но не знают, что делать с плёнкой

Не секрет, что среди молодого поколения популярны различные вещи из 80-х и 90-х, в том числе плёночные фотоаппараты. Современные смартфоны фотографируют гораздо лучше, но у снимков, сделанных на плёнку, особый антураж — размытая фокусировка, плывущие цвета, зашкаливающая зернистость, вот это вот всё.К сожалению, далеко не все зумеры знают, как обращаться с плёнкой после того как она отснята. К примеру, девушка с этого скриншота приобрела плёнку, сделала фотографии, а затем достала её, чтобы посмотреть, что получилось. Само собой, плёнка оказалась испорчена, все снимки пропали, а виноватым, в её понимании, оказался продавец, который будто бы торгует браком.Девушке доходчиво объяснили, что после того как плёнка закончилась, её надо отмотать обратно в фотоаппарате и отнести на проявку в фотомастерскую. Там эту плёнку в специальных условиях освещения поместят в химический реактив, выдержат в нём некоторое время, и только тогда проявятся фотографии, которые можно будет распечатать и высушить или отсканировать и сохранить на компьютер.Зумерам на заметку: с бобинами, аудиокассетами и видеокассетами таких проблем не возникает, их можно слушать и смотреть сразу после записи, проявлять их в лаборатории не требуется, поскольку там используется другая технология сохранения информации (магнитная).