Фото

Зумеры любят плёночные фотоаппараты, но не знают, что делать с плёнкой

Александр


Не секрет, что среди молодого поколения популярны различные вещи из 80-х и 90-х, в том числе плёночные фотоаппараты. Современные смартфоны фотографируют гораздо лучше, но у снимков, сделанных на плёнку, особый антураж — размытая фокусировка, плывущие цвета, зашкаливающая зернистость, вот это вот всё.

К сожалению, далеко не все зумеры знают, как обращаться с плёнкой после того как она отснята. К примеру, девушка с этого скриншота приобрела плёнку, сделала фотографии, а затем достала её, чтобы посмотреть, что получилось. Само собой, плёнка оказалась испорчена, все снимки пропали, а виноватым, в её понимании, оказался продавец, который будто бы торгует браком.



Девушке доходчиво объяснили, что после того как плёнка закончилась, её надо отмотать обратно в фотоаппарате и отнести на проявку в фотомастерскую. Там эту плёнку в специальных условиях освещения поместят в химический реактив, выдержат в нём некоторое время, и только тогда проявятся фотографии, которые можно будет распечатать и высушить или отсканировать и сохранить на компьютер.

Зумерам на заметку: с бобинами, аудиокассетами и видеокассетами таких проблем не возникает, их можно слушать и смотреть сразу после записи, проявлять их в лаборатории не требуется, поскольку там используется другая технология сохранения информации (магнитная).
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Комментарии

+19
ONG
уж извините, но не могу не назвать ее курицей.
31 минуту назад
#
kardigan
+2636
kardigan ONG
Покаление, которое не в курсе, что такое фиксаж и проявитель, темнота и красная лампа … вещи, которыми мы пользуемся сейчас делают людей примитивнее в некотором смысле.
Но есть же гугл-могла бы посмотреть, для чего нужна настоящая фотокамера и как ей пользоваться. Впрочем, наверняка она даже крышку с объектива не сняла.
19 минут назад
#
+746
Ufoer ONG
Мне кажется даже если бы она перемотала пленку, ничего хорошего бы не вышло из этого. Тут нужно еще уметь снимать, пользоваться экспонометром. Там поди половина фоток были белые, а половина черные. Может сейчас конечно камеры продвинутые в этом плане и сами могут выставить настройки. Но в детстве я перед снимком пользовался приборчиком который рассчитывал диафрагму/экспозицию. И все равно половина кадров отстой было, надо прям чувствовать это.
15 минут назад
#
+82
AkA6Er
Строят из себя что то, а на деле как были тупые, так и остались
23 минуты назад
#
st00p1dm0nkey
+3643
st00p1dm0nkey
Целая статья про глупую девочку, класс так держать 👏!
14 минут назад
#
S.T.A.L.K.E.R.
+544
S.T.A.L.K.E.R.
Как тут не вспомнить Задорнова 😂😂😂
9 минут назад
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