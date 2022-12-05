«Звук» вернул песни, ушедших из России лейблов

В каталоге стримингового сервиса «Звук» появились некоторые песни, принадлежащие лейблам, ушедшим с российского рынка. Об этом сообщает портал Rozetked.Одним из примеров является вышедший этим летом альбом Beyoncé «Renaissance», которого, например, в сервисах «Яндекс Музыка» и «ВК Музыка» нет. Кроме того, в «Звук» вернулись композиции Modern Talking, Beatles и других исполнителей.Представители «Звука» подчеркнули, что «размещают музыку в сервисе по согласованию с правообладателями».Ранее сервис носил название «СберЗвук», но весной 2022 года материнская компания решила переименовать музыкальную платформу в «Звук», чтобы она не подпала под санкции. Тем не менее в сентябре официальное приложение «Звук» было удалено из App Store.