Россия Музыка

«Звук» вернул песни, ушедших из России лейблов

Фархад

Звук

В каталоге стримингового сервиса «Звук» появились некоторые песни, принадлежащие лейблам, ушедшим с российского рынка. Об этом сообщает портал Rozetked.

Одним из примеров является вышедший этим летом альбом Beyoncé «Renaissance», которого, например, в сервисах «Яндекс Музыка» и «ВК Музыка» нет. Кроме того, в «Звук» вернулись композиции Modern Talking, Beatles и других исполнителей.

Звук

Представители «Звука» подчеркнули, что «размещают музыку в сервисе по согласованию с правообладателями».

Ранее сервис носил название «СберЗвук», но весной 2022 года материнская компания решила переименовать музыкальную платформу в «Звук», чтобы она не подпала под санкции. Тем не менее в сентябре официальное приложение «Звук» было удалено из App Store.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Rozetked
Cсылки по теме:
Из App Store исчез популярный в России музыкальный сервис
Как быстро распознать, что за музыка играет, с Android-смартфона
Тим Кук выступил с Diplo в ночном клубе Лас-Вегаса
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Найдены два опаснейших приложения из Google Play. Удалите их немедленно
iPhone 14 лишились SIM-карты, но не полностью. Будьте внимательны при покупке
AliExpress задрал цены. Такого высокого курса доллара там давно не было
Apple удалила из App Store еще одно российское приложение без объяснения причин

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу