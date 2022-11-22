Тим Кук выступил с Diplo в ночном клубе Лас-Вегаса

Генеральный директор Apple Тим Кук продемонстрировал свои «техно-навыки» на концерте популярного диджея Diplo в Лас-Вегасе.Музыкант доверил Куку управление дымовой пушкой и некоторыми спецэффектами во время своего выступления в одном из ночных клубов. Всё происходящие Diplo показал в своём TikTok, подписав ролик следующим образом:На прошлой неделе Кук также побывал на концерте певицы Adele в Лас-Вегасе.