Тим Кук Музыка

Тим Кук выступил с Diplo в ночном клубе Лас-Вегаса

Фархад

TimCook2

Генеральный директор Apple Тим Кук продемонстрировал свои «техно-навыки» на концерте популярного диджея Diplo в Лас-Вегасе.

Музыкант доверил Куку управление дымовой пушкой и некоторыми спецэффектами во время своего выступления в одном из ночных клубов. Всё происходящие Diplo показал в своём TikTok, подписав ролик следующим образом:
«Мы с Тимом заключили сделку — если я позволю ему управлять пушкой, он сделает меня обоями по умолчанию на каждом iPhone. Обновление выйдет завтра, так что не удивляйтесь, когда проснётесь».




На прошлой неделе Кук также побывал на концерте певицы Adele в Лас-Вегасе.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+103
werder
я прочитал "Тим Кук выступил с дилдо", простите...
час назад в 22:29
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+4073
Gabriel werder
Аналогично.))))
Редакция, поправьте на Дилдо.
И Тиму Куку приятнее и нам читать легче)))
40 минут назад
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