Тим Кук выступил с Diplo в ночном клубе Лас-Вегаса

Генеральный директор Apple Тим Кук продемонстрировал свои «техно-навыки» на концерте популярного диджея Diplo в Лас-Вегасе.
Музыкант доверил Куку управление дымовой пушкой и некоторыми спецэффектами во время своего выступления в одном из ночных клубов. Всё происходящие Diplo показал в своём TikTok, подписав ролик следующим образом:
«Мы с Тимом заключили сделку — если я позволю ему управлять пушкой, он сделает меня обоями по умолчанию на каждом iPhone. Обновление выйдет завтра, так что не удивляйтесь, когда проснётесь».
На прошлой неделе Кук также побывал на концерте певицы Adele в Лас-Вегасе.