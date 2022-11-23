Shazam Android Музыка

Распознать музыку на Android теперь можно гораздо быстрее

Олег

Android


Приложение Shazam для Android получило полезное обновление. Об этом пишут в How To Geek.

Согласно источнику, главным нововведением в приложении Shazam для Android является виджет поиска. Ранее он был доступен только в виде иконки приложения, что никак не упрощало взаимодействие с сервисом. Теперь же пользователь может разместить интерактивный виджет на одном из рабочих столов смартфона и по нажатию на значок запускать распознавание звучащего рядом трека. Результат поиска появится здесь же, в самом виджете. 

Android

Размер и соотношение сторон виджета можно менять при помощи системных «ползунков», но минимальный размер для сохранения интерактивности — 2х1. 

Обновление уже распространяется в Google Play Store — новый виджет доступен в версии Shazam 13.7. C этим нововведением приложение можно не открывать вовсе. 

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Источник:
How To Geek
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