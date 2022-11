Распознать музыку на Android теперь можно гораздо быстрее

Приложение Shazam для Android получило полезное обновление. Об этом пишут в How To Geek.Согласно источнику, главным нововведением в приложении Shazam для Android является виджет поиска. Ранее он был доступен только в виде иконки приложения, что никак не упрощало взаимодействие с сервисом. Теперь же пользователь может разместить интерактивный виджет на одном из рабочих столов смартфона и по нажатию на значок запускать распознавание звучащего рядом трека. Результат поиска появится здесь же, в самом виджете.Размер и соотношение сторон виджета можно менять при помощи системных «ползунков», но минимальный размер для сохранения интерактивности — 2х1.Обновление уже распространяется в Google Play Store — новый виджет доступен в версии Shazam 13.7 . C этим нововведением приложение можно не открывать вовсе.