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10 классных гаджетов с AliExpress. Практично, удобно, функционально
Артем Фунтиков —
Как всегда собрали несколько интересных находок с AliExpress, которые пригодятся в быту или станут хорошим подарком для друзей и родных.
Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой от 5111 р.
Пауэрбанк фирмы Baseus имеет емкость аккумулятора на 20 тысяч мАч с возможностью быстрой зарядки до 100 Вт через разъем USB-C. Устройство снабжено дисплеем, который отображает уровень заряда устройства.
Из отзывов: супер упаковка, очень дорого и солидно смотрится. Заряжает тоже солидно. Басеус как всегда на высоте.
Многофункциональный плеер от 1803 р.
Плеер станет хорошим подарком ребенку, который не выпускает из рук ваш смартфон. Девайс позволяет просматривать загруженные в память видеоролики, воспроизводить музыку в высоком разрешении, также имеет функцию радио и читалки.
Из отзывов: плеер четкий, звучание на высоте. Товар полностью соответствует картинке. Спасибо продавцу!
Умный дозатор еды для питомцев от 2637 р.
Диспенсер для домашних животных избавит вас от постоянного пополнения корма. Дозатор настраивается на определенное время и количество выдаваемой порции. Также имеется модель с записью голоса для оповещения.
Из отзывов: Кормушка отличная! Настроили довольно быстро. Голос записывается как ни странно отчётливо. 3 батареи формата D куплены в ашане, работает от них. В резервуар помещается около 1 — 1,2 кг.
Туристический топор от 2775 р.
Разборный топорик станет отличным спутником во время похода. В комплект входит компас, нож-пила, стеклобой и свисток. Все элементы прячутся в крепко завинчивающуюся рукоятку.
Из отзывов: товар соответствует описанию, на вид качественно сделано. Время покажет. Благодарю продавца.
Компактный саундбар от 1485 р.
Забудьте о колонках которые занимают много места по бокам компьютерного стола. Компактный саундбар можно разместить под монитором и сэкономить рабочее пространство.
Из отзывов: товар соответствует описанию, подключение через блютуз без всяких проблем. Внешний колонка смотрится хорошо. Брал на работу.
Bluetooth-гарнитура Hoco от 355р.
Моно-гарнитура Hoco позволит одним нажатием отвечать на звонки когда вы находитесь за рулем или не хотите доставать смартфон. Устройство обеспечивает чистое звучание, заряд на 1,5 суток и поддерживает Bluetooth 5.0.
Из отзывов: гарнитура классная! Был удивлен, что за такие деньги такое качество хорошее. Звук громкий, но плоский, басов нет. Как звонилка, послушать аудиокнигу или послушать что-то из ютьюба в дороге самое то! Буду ещë у этих ребят заказывать.
Xiaomi Qin F21 Pro кнопочный телефон на Android 11 от 8642 р.
Телефон совмещает в себе функциональность Android смартфонов и компактность кнопочных ретро-телефонов. Qin F21 Pro снабжен 4-х ядерным процессором, 4ГБ «оперативки» и 64ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 1230 мАч.
Из отзывов: телефон соответствует описанию. Хорошо упакован. Продавец также хорошо общался с покупателем. Гугл плей маркет работает. Телефон также поставляется с защитным стеклом и чехлом. Я очень доволен этим телефоном, и я думаю, что он заслуживает оценки 5.
Умный кошелек от 284 р.
Помимо отделений для купюр, в кошелек можно сложить несколько банковских карт, которые выезжают при нажатии на клавишу. Держатель карт выполнен из металла, а кармашки для денег из кожзаменителя.
Из отзывов: качественная вещь, карты выскакивают ровно, удобно выбрать нужную. Рекомендую и товар и продавца. Очень быстрая доставка.
Зарядная станция для Apple-устройств от 1463 р.
Если вы обладатель разнообразной техники Apple, то эта беспроводная зарядка обязательно придется по вкусу. На подставку можно разместить до четырех устройств одновременно.
Из отзывов: шикарное портативное зарядное устройство. Заказываю уже второй для коллеги, быстрая доставка, качественно упакован. Огромное спасибо продавцу.
Детские Bluetooth-наушники с ушками и подсветкой от 897 р.
Порадуйте ребенка яркими наушниками с ушками и встроенным плеером. Даже если заряд устройства заканчивается, гарнитуру можно подключить к смартфону по проводу. Подсветка может отключаться или регулироваться по цветам.
Из отзывов: товар пришел быстро, качество хорошее, наушники яркие, слышно хорошо, дочка осталась довольна.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник.
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