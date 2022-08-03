Aliexpress

10 классных гаджетов с AliExpress. Практично, удобно, функционально

Артем
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Как всегда собрали несколько интересных находок с AliExpress, которые пригодятся в быту или станут хорошим подарком для друзей и родных.

Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой от 5111 р.

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Пауэрбанк фирмы Baseus имеет емкость аккумулятора на 20 тысяч мАч с возможностью быстрой зарядки до 100 Вт через разъем USB-C. Устройство снабжено дисплеем, который отображает уровень заряда устройства.

Из отзывов: супер упаковка, очень дорого и солидно смотрится. Заряжает тоже солидно. Басеус как всегда на высоте.

Многофункциональный плеер от 1803 р.

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Плеер станет хорошим подарком ребенку, который не выпускает из рук ваш смартфон. Девайс позволяет просматривать загруженные в память видеоролики, воспроизводить музыку в высоком разрешении, также имеет функцию радио и читалки.

Из отзывов: плеер четкий, звучание на высоте. Товар полностью соответствует картинке. Спасибо продавцу!

Умный дозатор еды для питомцев от 2637 р.

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Диспенсер для домашних животных избавит вас от постоянного пополнения корма. Дозатор настраивается на определенное время и количество выдаваемой порции. Также имеется модель с записью голоса для оповещения.

Из отзывов: Кормушка отличная! Настроили довольно быстро. Голос записывается как ни странно отчётливо. 3 батареи формата D куплены в ашане, работает от них. В резервуар помещается около 1 — 1,2 кг.

Туристический топор от 2775 р.

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Разборный топорик станет отличным спутником во время похода. В комплект входит компас, нож-пила, стеклобой и свисток. Все элементы прячутся в крепко завинчивающуюся рукоятку.

Из отзывов: товар соответствует описанию, на вид качественно сделано. Время покажет. Благодарю продавца.

Компактный саундбар от 1485 р.

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Забудьте о колонках которые занимают много места по бокам компьютерного стола. Компактный саундбар можно разместить под монитором и сэкономить рабочее пространство.

Из отзывов: товар соответствует описанию, подключение через блютуз без всяких проблем. Внешний колонка смотрится хорошо. Брал на работу.

Bluetooth-гарнитура Hoco от 355р.

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Моно-гарнитура Hoco позволит одним нажатием отвечать на звонки когда вы находитесь за рулем или не хотите доставать смартфон. Устройство обеспечивает чистое звучание, заряд на 1,5 суток и поддерживает Bluetooth 5.0.

Из отзывов: гарнитура классная! Был удивлен, что за такие деньги такое качество хорошее. Звук громкий, но плоский, басов нет. Как звонилка, послушать аудиокнигу или послушать что-то из ютьюба в дороге самое то! Буду ещë у этих ребят заказывать.

Xiaomi Qin F21 Pro кнопочный телефон на Android 11 от 8642 р.

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Телефон совмещает в себе функциональность Android смартфонов и компактность кнопочных ретро-телефонов. Qin F21 Pro снабжен 4-х ядерным процессором, 4ГБ «оперативки» и 64ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 1230 мАч.

Из отзывов: телефон соответствует описанию. Хорошо упакован. Продавец также хорошо общался с покупателем. Гугл плей маркет работает. Телефон также поставляется с защитным стеклом и чехлом. Я очень доволен этим телефоном, и я думаю, что он заслуживает оценки 5.

Умный кошелек от 284 р.

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Помимо отделений для купюр, в кошелек можно сложить несколько банковских карт, которые выезжают при нажатии на клавишу. Держатель карт выполнен из металла, а кармашки для денег из кожзаменителя.

Из отзывов: качественная вещь, карты выскакивают ровно, удобно выбрать нужную. Рекомендую и товар и продавца. Очень быстрая доставка.

Зарядная станция для Apple-устройств от 1463 р.

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Если вы обладатель разнообразной техники Apple, то эта беспроводная зарядка обязательно придется по вкусу. На подставку можно разместить до четырех устройств одновременно.

Из отзывов: шикарное портативное зарядное устройство. Заказываю уже второй для коллеги, быстрая доставка, качественно упакован. Огромное спасибо продавцу.

Детские Bluetooth-наушники с ушками и подсветкой от 897 р.

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Порадуйте ребенка яркими наушниками с ушками и встроенным плеером. Даже если заряд устройства заканчивается, гарнитуру можно подключить к смартфону по проводу. Подсветка может отключаться или регулироваться по цветам.

Из отзывов: товар пришел быстро, качество хорошее, наушники яркие, слышно хорошо, дочка осталась довольна.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник.
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Комментарии

+312
Geek
Хорошая подборка, Спасибо! Плеер и колонка понравились.
2 минуты назад
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