AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками





AliExpress знаменит низкими ценами, но в последнее время начал периодически устанавливать крайне невыгодный курс валют, по которому цены пересчитываются для россиян из долларов в рубли. Иногда этот курс отличается от биржевого всего на несколько рублей, но бывают моменты, когда AliExpress «наглеет».



К примеру, сегодня курс биржевой курс доллара колеблется около 60 рублей, а AliExpress считает один доллар равным 70,5 руб. Разница в 10,5 рублей за каждый доллар будет не сильно ощутима, когда вы покупаете что-то дешёвое (например, ремешок для часов или чехол для смартфона), а при покупке дорогого товара (например, смартфона, видеокарты или процессора), вы рискуете на ровном месте переплатить несколько тысяч рублей.



Поскольку биржевой курс доллара в последние дни заметно вырос, а AliExpress перестраховывается и начал брать сверх этого курса больше, чем обычно, имеет смысл повременить с покупками и подождать момента, когда маркетплейс умерит свои аппетиты. Следить за динамикой курса доллара на AliExpress очень легко, это можно делать на специальном сайте. Если вы видите, что доллар недорогой, а AliExpress не пытается надурить вас с курсом — самое время совершать покупки.

