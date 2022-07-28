AliExpress Валюта

AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками

Александр



AliExpress знаменит низкими ценами, но в последнее время начал периодически устанавливать крайне невыгодный курс валют, по которому цены пересчитываются для россиян из долларов в рубли. Иногда этот курс отличается от биржевого всего на несколько рублей, но бывают моменты, когда AliExpress «наглеет».

К примеру, сегодня курс биржевой курс доллара колеблется около 60 рублей, а AliExpress считает один доллар равным 70,5 руб. Разница в 10,5 рублей за каждый доллар будет не сильно ощутима, когда вы покупаете что-то дешёвое (например, ремешок для часов или чехол для смартфона), а при покупке дорогого товара (например, смартфона, видеокарты или процессора), вы рискуете на ровном месте переплатить несколько тысяч рублей.

Поскольку биржевой курс доллара в последние дни заметно вырос, а AliExpress перестраховывается и начал брать сверх этого курса больше, чем обычно, имеет смысл повременить с покупками и подождать момента, когда маркетплейс умерит свои аппетиты. Следить за динамикой курса доллара на AliExpress очень легко, это можно делать на специальном сайте. Если вы видите, что доллар недорогой, а AliExpress не пытается надурить вас с курсом — самое время совершать покупки. 

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Комментарии

+679
Stylus
Нагло... Ага, совсем офигели, мало того что нам что-то позволяют покупать, в отличии от других, так и ещё по курсу бирже не продают. Ох уж эти китайцы.
28 июля 2022 в 13:19
#
+679
Stylus Артём Ханин
мэил это лишь российское представительство.
Вчера в 21:33
#
fanatik911
+999
fanatik911
кузнецов у тебя мозг есть вообще?? Ничо, что они цену по курсу ставят??
28 июля 2022 в 13:21
#
Владимир
+105
Владимир Евгений Макаревич
Ты веришь курсу ЦБ? Где его опускали до плинтуса, но всем было на это наплевать. Не верь курсу который рисуется
Вчера в 19:23
#
0
Shamil Janbolatov Владимир
С учетом того, что нефть и газ дорогие сейчас, курс не совсем нарисованный. К примеру Banggood же нормальный курс выставляет, Али просто перестраховывается зачем-то, какой-то дурачок там у них наверно сидит, они еще из корзин товары удаляли, ломали российский поиск, чтобы люди не могли искать и заказывать себе. Но я таки хапнул Райзен 5600 за 9000р
Вчера в 23:22
#
+568
Михаил
Вроде теперь между али и покупателем, какая то прослойка типо али ру, если это не так поправьте, а если это так то нас свои же наеб…
28 июля 2022 в 13:24
#
–1
Никита Морозов Михаил
есть ощущение, что если б не прослойка, то и али б уже не было. Остальные уже и сбежали или нифига не принимают оплаты.
Сегодня в 10:25
#
tellurian
+4184
tellurian
Мешалка для молока была 250₽ вчера, сегодня 600₽ стала :)
28 июля 2022 в 14:20
#
+16
Evdokimoff
Ну как бы ребят, не хайте китайцев в этом случае. Они на курс вообще не влияют. Если кто не в курсе, то тот али, которым мы пользуемся, а именно AliExpress Russia Holding PTE. LTD. в большей степени принадлежит россиянам, чем китайцам:1) Alibaba Group (48,7%)2) ПАО «Мегафон» (24,3%)3) mail.ru Group (15%)4) РФПИ (12,5%)Ну и кто здесь больше заинтересован в завышенном курсе?
28 июля 2022 в 14:59
#
EDD
+45
EDD Evdokimoff
Вот! Красавчик! Истину глаголишь! Не все это понимают, кто в этом случае ахеревший — настоящий Алик или наши крохоборы.
Сегодня в 06:39
#
–4
eeeMan.rg Rori
да, мейл сру совсем борозды не чует
Вчера в 18:49
#
+3
Елена Ценюк
Автор, ты затрахал писать одно и то же. как спидинфо: то подняли, то опустили. Дешево — надо брать, дорого — жди распродажу. А то развели кликбейт ежедневный.
Сегодня в 01:57
#
+117
londi
Вы в какой стране живете ? Где вы купите по 60 ?
Сегодня в 07:15
#
+2
Baz Bazzy
Ужос
Сегодня в 11:39
#
0
Sun Bay Beach
Каждый день будем про курс на Али писать?
Сегодня в 12:43
#
0
Afronoger Niger
Любой проект попадающий в рули маилу умудряются обосраться, будь то игра или какое нибудь приложение. У них талант, уничтожить всё пол корень что бы их ненавидили.
Сегодня в 15:13
#