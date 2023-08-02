8 практичных и функциональных гаджетов с AliExpress

Собрали новую подборку товаров с AliExpress, которые пригодятся в длительной поездке, дома или при оформлении праздничных мероприятий.
Комплект уличной системы видеонаблюдения
В наборе входят видеорегистратор 4 камеры, с возможностью поворота на 180° или 360° (зависит от модели) и ночной съемкой. Устройства наблюдения получили защиту от воды и низких температур, поэтому будут работать в любую погоду. Главное преимущество — все настроено из коробки. Жесткий диск в комплект не входит, но его можно добавить, попросив продавца. Также могут вложить инструкцию на русском языке
Из отзывов: система была уже предварительно настроена, камеры прописаны. При первом включении каждая определилась на своё месте. Проверил камеры при включенном и выключенном свете, подсветка отраженным светом от близких предметов сама себя вроде не слепит.
Купить комплект видеонаблюдения от 12 873 р.
Ручной стабилизатор для смартфона
Устройство позволяет сделать видеозапись при съемке плавной. Помимо стабилизации есть настольная тренога, дистанционное управление жестами, режим замедленной съемки и автоопределение лиц — механизм автоматически поворачивается к человеку во время разговора.
Из отзывов: палка работает от аккумулятора, заряда хватает надолго. С др. стороны находится кнопка питания/переключение режимов, индикатор заряда батареи, режим и индикаторы подключения Bluetooth. В приложении Hohem Joy много полезных функций. Вес — 190гр., размер в сложенном виде 140×55×35 мм. Рекомендую!
Купить стабилизатор от 7 755 р.
USB Bluetooth-адаптер
Если в вашем ноутбуке или ПК отсутствует модуль Bluetooth, этот «свисток» решит проблему. Он соответствует версии от 4.1 до 5.1, а также работает и на прием и в качестве передатчика.
Из отзывов: вставил в комп. Windows 10. Значок появился сразу. Соединение установилось. Теперь могу ходить в AirPods по квартире. Связь не теряет.
Купить Bluetooth-адаптер от 289 р.
Кабель USB-C Lightning от Baseus
Провод подойдет для актуальных моделей iPhone с адаптером питания с USB-C разъемом.
Из отзывов: заказала еще быстрый блок, не знаю что из них хорошо заряжает за 20 минут на 50 процентов при включенном интернете.
Светящаяся лента
Декоративная лента пригодится в оформлении детского интерьера, поделок ручной работы или украсит вечеринку. Остатками можно обклеить ошейник домашнего животного, чтобы он не потерялся в темноте. Длинна — 3 метра.
Из отзывов: именно то, что мне было нужно. Лента закреплена на бумажной подложке (не как скотч, не сама на себя). Светится ярко. В следующий раз можно смело брать шире и больше.
Купить ленту от 295 р.
Автомобильный держатель для смартфона на зеркало
Большинство держателей на присоске имеют привычку отваливаться, а при жаре могут даже расплавится. Эта модель надежно крепиться на зеркале, имеет поворотный механизм и регулировку по высоте.
Из отзывов: качественный, удобный держатель
Купить держатель от 532 р.
Источник бесперебойного питания
Этот гаджет поддерживает работу устройств при внезапном отключении света. Его можно использовать в связке с роутером, чтобы не потерять соединение с интернетом, камеры наблюдения не упустят важный момент, а при работе с ноутбуком материал будет дописан и данные не потеряются.
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Подставка под ноутбук с охлаждением и подсветкой
Устройство предназначено для ноутбуков не больше 17-дюймов. Имеется три режима работы кулеров, мощность которых регулируется на дисплее снизу. Для удобства можно выбрать угол наклона подставки.
Из отзывов: главную функцию выполняет достойно, ноутбук охлаждает, в стресс тесте процессора дает минус 4 градуса с проца, но у меня обычный офисник, на игровом ноуте отверстий под вентиляцию снизу больше, я думаю, что и результат будет лучше, в общем и целом брать можно.
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