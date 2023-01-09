AliExpress

Автомобильный фонарь с AliExpress за копейки. Такой нужен каждому водителю

Артем
b0a1d9ae26aeb21abf23898ecf7c59e4.jpg

Гаджет предотвратит столкновение автомобиля во время густого тумана, отмечая лазером безопасную дистанцию на дороге. Приобрести такой можно на AliExpress менее чем за 100 рублей.

Если во время поездки вас застала врасплох непогода и видимость дороге резко ухудшилась из-за тумана, снега или дождя, лазерный мини-проектор подаст сигнал едущим позади автомобилям. Достаточно закрепить устройство на задней части машины и настроить угол освещения. Яркая красная полоса покажет безопасную дистанцию и убережет вас от столкновения.

Фонарик подключается к проводке и не нуждается в дополнительных источниках питания. Закрепить устройство можно при помощи двухсторонней ленты или винтов, которые уже входят в комплект.

Из отзывов: Очень неплохо! Посылку получил в постамате, в Пятерочке. Всё в порядке. Всё соответствует и работает.

Купить автомобильный фонарь от 94 р.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
6 полезных и функциональных находок с AliExpress
Нашли классную зарядную станцию 4 в 1 на AliExpress. Есть подсветка, часы и регулировка подставок
Что подарить на новый год: полезная и функциональная техника для дома

Рекомендации

Рекомендации

10 товаров с AliExpress. Только практичные вещи для дома и работы
10 гаджетов с AliExpress. Практичность, удобство и функциональность
10 товаров с AliExpress. Нашли практичные и функциональные вещи
10 товаров с AliExpress. Собрали практичные и функциональные находки

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4173
Gabriel
Внесение изменений в схему световых приборов автомобиля это не есть хорошо.
43 минуты назад
#
Dmitriy
+344
Dmitriy
Нормальная машина такой привет в схеме питания ламп не оценит и правильно сделает.
А потом лампы этих мудаков, светящие лазерами во все стороны и в тех, кто едет сзади... Короче за такие доделки стрелять надо.
8 минут назад
#