Автомобильный фонарь с AliExpress за копейки. Такой нужен каждому водителю

Гаджет предотвратит столкновение автомобиля во время густого тумана, отмечая лазером безопасную дистанцию на дороге. Приобрести такой можно на AliExpress менее чем за 100 рублей.
Если во время поездки вас застала врасплох непогода и видимость дороге резко ухудшилась из-за тумана, снега или дождя, лазерный мини-проектор подаст сигнал едущим позади автомобилям. Достаточно закрепить устройство на задней части машины и настроить угол освещения. Яркая красная полоса покажет безопасную дистанцию и убережет вас от столкновения.
Из отзывов: Очень неплохо! Посылку получил в постамате, в Пятерочке. Всё в порядке. Всё соответствует и работает.
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