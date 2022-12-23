Нашли классную зарядную станцию 4 в 1 на AliExpress. Есть подсветка, часы и регулировка подставок

Беспроводная зарядка поддерживает до трех устройств и одно с помощью дополнтельного кабеля.
Гаджет позволяет заряжать наушники, часы, смартфон, не занимая несколько розеток. Если этого мало, есть дополнительный порт USB для подключения по проводу. Мощность заряда — 30 Вт, которые делятся в зависимости от количества устройств заряжающихся одновременно.
Кроме того, докстанция смотрится очень эстетично и впишется в любой интерьер. Есть RGB-подсветка и небольшой дисплей с часами. Подставка для смартфона и часов регулируется. В вертикальном положении можно одновременно просматривать ролики с YouTube или серфить в интернете. В наличие есть варианты в черном и белом цветах.
Из отзывов: хорошая станция. Доставка немного задержалась. Яркость света регулируется, заряжает быстро. Единственный минус, короткий провод. У меня немного не дотянулась до стола. В целом очень хорошая станция, советую
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