AliExpress

Нашли классную зарядную станцию 4 в 1 на AliExpress. Есть подсветка, часы и регулировка подставок

Артем
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Беспроводная зарядка поддерживает до трех устройств и одно с помощью дополнтельного кабеля.

Гаджет позволяет заряжать наушники, часы, смартфон, не занимая несколько розеток. Если этого мало, есть дополнительный порт USB для подключения по проводу. Мощность заряда — 30 Вт, которые делятся в зависимости от количества устройств заряжающихся одновременно.

Кроме того, докстанция смотрится очень эстетично и впишется в любой интерьер. Есть RGB-подсветка и небольшой дисплей с часами. Подставка для смартфона и часов регулируется. В вертикальном положении можно одновременно просматривать ролики с YouTube или серфить в интернете. В наличие есть варианты в черном и белом цветах.

Из отзывов: хорошая станция. Доставка немного задержалась. Яркость света регулируется, заряжает быстро. Единственный минус, короткий провод. У меня немного не дотянулась до стола. В целом очень хорошая станция, советую

Купить зарядную станцию 4 в 1 от 2 073 р.

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Комментарии

Mers
+4229
Mers
Выглядит прикольно. Интересно, через чехол наушники можно заряжать или нет?
2 часа назад в 12:54
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Dmitriy
+318
Dmitriy
Очередные китайцы показали apple, как и что надо делать. Снова.
Молодцы, чо!
час назад в 13:52
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Mers
+4229
Mers Dmitriy
Что делать? У Apple это должна была быть одна площадка, а не 3.
час назад в 13:59
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