Черная пятница в BIGgeek: техника Apple и другие товары со скидкой

У наших друзей в магазине BIGgeek началась распродажа Черная пятница. Акция продлится с 25 по 27 ноября. Можно приобрести технику Apple и другие товары со скидками.
Где искать скидкиСпециально для вашего удобства ребята из BIGgeek сделали на сайте своего магазина специальный раздел Черная пятница, там собраны все товары со скидками. Мы подготовили небольшую подборку самых интересных предложений.
iPhone 13 на 128 ГБ в цвете «Сияющая звезда» | Starligh за 49 990 р.
iPhone 12 на 64 ГБ (Синий) за 37 990 р.
iPhone 11 на 128 ГБ (Белый) за 35 990 р.
Apple Watch SE 40 мм (2022) за 19 990 р.
Apple Watch Series 8 45 мм за 31 990 р.
Google Pixel 7 8/128 ГБ в цвете «Обсидиан» (японская версия) за 46 990 р.
Samsung Galaxy S22 8 ГБ/128 ГБ в цвете «Черный фантом» за 41 990 р.
PlayStation 5 за 55 990 р.
Также не забывайте отслеживать специальный раздел «Успей урвать» — там будут появляться предложения за 10 рублей или даже за один рубль. Это еще не всё, ребята из BIGgeek обещают возможность ухватить Galaxy Buds 2, AirPods 3 и Xbox Series S за 10 или 100 рублей. С правилами проведения акции Черная пятница в магазине BIGgeek вы можете ознакомиться здесь.