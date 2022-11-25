Скидки

Черная пятница в BIGgeek: техника Apple и другие товары со скидкой

Георгий
iPhone 13

У наших друзей в магазине BIGgeek началась распродажа Черная пятница. Акция продлится с 25 по 27 ноября. Можно приобрести технику Apple и другие товары со скидками.

Где искать скидки

Специально для вашего удобства ребята из BIGgeek сделали на сайте своего магазина специальный раздел Черная пятница, там собраны все товары со скидками. Мы подготовили небольшую подборку самых интересных предложений.

iPhone 13 на 128 ГБ в цвете «Сияющая звезда» | Starligh за 49 990 р.

iPhone 13

iPhone 12 на 64 ГБ (Синий) за 37 990 р.

iPhone 12

iPhone 11 на 128 ГБ  (Белый) за 35 990 р.

iPhone 11

Apple Watch SE 40 мм (2022) за 19 990 р.

Apple Watch SE

Apple Watch Series 8 45 мм за 31 990 р.

Apple Watch SE

Google Pixel 7 8/128 ГБ в цвете «Обсидиан» (японская версия) за 46 990 р.

Google Pixel 7

Samsung Galaxy S22 8 ГБ/128 ГБ в цвете «Черный фантом» за 41 990 р.

Samsung Galaxy S22

PlayStation 5 за 55 990 р.

PlayStation 5

Также не забывайте отслеживать специальный раздел «Успей урвать» — там будут появляться предложения за 10 рублей или даже за один рубль. Это еще не всё, ребята из BIGgeek обещают возможность ухватить Galaxy Buds 2, AirPods 3 и Xbox Series S за 10 или 100 рублей. С правилами проведения акции Черная пятница в магазине BIGgeek вы можете ознакомиться здесь.
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