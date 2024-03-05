Что подарить на 8 марта? Недорогие и функциональные гаджеты realme





Первая весенняя неделя получилась короткой. Всё потому что в пятницу 8 марта, а это значит, что самое время задуматься о презенте для мамы, жены, подруги, коллеги или даже вообще всем и сразу. В этой заметке мы подобрали 6 доступных и функциональных гаджетов от бренда realme.





Мы протестировали этот смартфон и поделились своими впечатлениями в отдельном обзоре . Напомним, гаджет оснащается камерой на 108 МП для ярких и весенних снимков. Корпус получил степень защиты IP54.В качестве аппаратной платформы используется процессор Snapdragon 685, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 256 ГБ. При необходимости объем ОЗУ можно дополнительно увеличить на 8 ГБ за счет свободного места накопителя.realme С67 оснащен 6,72-дюймовым экраном с частотой 90 Гц. Автономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.Это самый доступный смартфон в нашей подборке. Он оснащается 6,74-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц и пиковым показателем яркости 450 нит.Разрешение основной камеры составляет 13 МП. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.Смартфон набирает в бенчмарке AnTuTu более 240 000 баллов.Этот смартфон для любителей сочетания яркого дизайна и тонкого корпуса. Его толщина составляет всего 7,49 мм. Гаджет оснащен 6,74-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц. Его полезная площадь составляет 90,3%. Показатель пиковой яркости — 450 нит.realme C53 получил достойной запас памяти. У него 6 ГБ оперативки и накопитель на 128 ГБ. За счет свободного места хранилища можно увеличить ОЗУ до 12 ГБ. Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, которая способная зарядить батарею от 0 до 50% всего за 31 минуту.Разрешение основной камеры составляет 50 МП со светосилой f/1,8. Разрешение фронталки — 8 МП. Примеры съемки и остальные подробности можете посмотреть в нашем обзоре Одно из основных преимуществ устройства — основная камера на 108 МП с 3X внутрисенсорным зумом.В качестве аппаратной платформы используется процессор Mediatek Helio G99, который позволит поиграть во все самые актуальные игровые тайтлы с высокими настройками. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, его можно дополнительно расширить на 8 ГБ за счет свободного места накопителя.Смартфон оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой 90 Гц и пиковым показателем яркости 1000 нит. Защищает его стекло Corning Gorilla Glass 5. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 67 Вт. Комплектный адаптер способен зарядить батарею от 0 до 50% за 17 минут, а полная зарядка занимает примерно 45 минут. С подробностями о смартфоне вы сможете ознакомиться в нашем обзоре Беспроводные наушники realme Buds Air 5 — это самый настоящий топ за свои деньги. Они обеспечивают качественное звучание с широкой сценой и насыщенными низкими частотами. Также модель получила систему активного шумоподавления до 50 дБ.За звук отвечают большие 12,4-мм титановые драйверы. Время автономной работы вместе с кейсом составляет до 38 часов воспроизведения. Любители игр смогут оценить низкую задержку — 45 мс.Завершает нашу подборку еще одна модель TWS-наушников. Также не обошлось без системы активного шумоподавления — до 30 дБ. Показатель задержки составляет 50 мс.Что касается звук, то с ним, как и в предыдущей модели, всё хорошо, поскольку realme Buds T300 оснащаются 12,4-мм динамическими драйверами. Они обеспечивают высокую детализацию и проработанные частоты.Время автономной работы вместе с футляром составляет до 40 часов воспроизведения. Есть поддержка пространственного звукового эффекта.