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Этот гаджет с AliExpress сделает звук беспроводным даже без Bluetooth. Ещё он работает как зарядка
Александр Кузнецов —
Мы нашли на AliExpress очень интересную штуку — адаптер, который может использоваться как передатчик или ресивер для беспроводного воспроизведения звука и обладает ещё несколькими полезными возможностями. При этом по дизайну и габаритам он напоминает сетевое зарядное устройство для смартфонов.
Этот адаптер может принимать сигнал со смартфона или другого источника и выводить звук на подключенные по кабелю колонки или наушники. Возможен и обратный вариант — вы можете подключить к нему кабелем источник звука, а звук будет выводиться на беспроводную акустику через Bluetooth. Иными словами, он может добавить поддержку беспроводного воспроизведения звука даже тем устройствам, у которых нет Bluetooth-модуля (например, CD-плееру, кассетнику или виниловому проигрывателю и старым колонкам или музыкальному центру с линейным аудиовходом).
Из дополнительных возможностей — воспроизведение музыки напрямую с флешки или карты памяти минуя сторонний плеер. В комплект входит пульт дистанционного управления, на котором можно регулировать громкость и переключать треки. Также предусмотрен USB-разъём с выходной мощностью до 10 Вт для питания и зарядки других устройств.
Несмотря на поддержку Bluetooth 5.0, судя по отзывам, пользователи отмечают среднее качество звучания, что неудивительно с учётом явно не аудиофильской стоимости этого адаптера. Он стоит меньше 780 рублей с бесплатной и быстрой доставкой с российского склада.
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