AliExpress

Этот вентилятор для смартфона стоит всего 300 рублей. Аналоги продаются по 10 тысяч

Александр



Мы нашли на AliExpress вентилятор, который точно пригодится вам, если вы подолгу играете на смартфоне в игры с тяжёлой графикой. Самое прекрасное в нём — цена, за эти деньги его можно купить, даже если он вам не особо нужен.

Модель с питанием от USB-порта стоит чуть больше 200 рублей, а модель со встроенным аккумулятором на 30 рублей дороже. За доставку из Китая нужно доплатить 92 рубля.

Брендовые вентиляторы для смартфонов (например, от Asus) стоят гораздо дороже — вплоть до 10 тысяч рублей. Конечно, они эффективнее и надёжнее и не идут ни в какое сравнение с изделиями по 200-300 рублей, но и цена у них соответствующая. Хардкорным геймерам, конечно же, стоит присмотреться к моделям подороже.



Вентилятор не блещет красотой дизайна, зато изнутри светится синим светодиодом (хотя и такое украшательство некоторыми будет воспринято негативно). Наверное, диод можно отключить или выпаять, разобрав корпус.

Принцип работы такого вентилятора прост: он крепится к задней спинке смартфона с помощью специальной клешни и обдувает его, отводя тепло, которое в избытке возникает при сильной нагрузке на процессор и видеочип. В результате смартфону не приходится сбрасывать производительность, и значение FPS в играх не падает даже при продолжительных игровых сессиях. Клешня растягивается, поэтому вентилятор можно прицепить к смартфону любого размера.

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