Apple Steam Deck

macOS запустили на Steam Deck

Фархад

Steam Deck macOS


Пользователю Reddit под ником Lampa183 удалось запустить macOS Catalina на портативной консоли Valve.

Энтузиаст рассказал, что для запуска macOS Catalina он использовал виртуальную машину SteamOS VirtualBox. По его словам, система работает нормально, но некоторые анимации запаздывают, а включение занимает 2-4 минуты.

Вероятно, подлагивания macOS связаны с тем, что система не использует ресурсы графического процессора Steam Deck, поскольку даже не распознаёт его. Тем не менее веб-сёрфинг и большинство приложений, по словам автора публикации, работают приемлемо.

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Источник:
Reddit
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Комментарии

tellurian
+4595
tellurian
Здорово, только для чего?
2 часа назад в 10:08
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