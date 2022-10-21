macOS запустили на Steam Deck







Пользователю Reddit под ником Lampa183 удалось запустить macOS Catalina на портативной консоли Valve.



Энтузиаст рассказал, что для запуска macOS Catalina он использовал виртуальную машину SteamOS VirtualBox. По его словам, система работает нормально, но некоторые анимации запаздывают, а включение занимает 2-4 минуты.



Вероятно, подлагивания macOS связаны с тем, что система не использует ресурсы графического процессора Steam Deck, поскольку даже не распознаёт его. Тем не менее веб-сёрфинг и большинство приложений, по словам автора публикации, работают приемлемо.