Steam Deck импортозамещение

Предзаказы портативной консоли Steam Deck стартовали в России

Артем
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В сети магазинов DNS появилась возможность оформить предзаказ Steam Deck. Цена консоли составила почти 80 тысяч рублей.

Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте ретейлера. Консоль привезена в Россию в рамках параллельного импорта. Вариант Steam Deck предлагается только один — с памятью 64 ГБ по цене 79 999 рублей с гарантией 1 год.

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Примечательно то, что на «Авито» аналогичный товар можно найти по гораздо скромной цене. Там средняя стоимость Steam Deck составляет около 40 тысяч рублей, но можно найти и за 32 тысячи. 

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В интернет магазине Ozon консоль также имеется в наличие, но примерно по тем же ценам, что и в DNS.

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Товар обещают запустить в продажу уже 24 октября 2022 года.
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Источник:
DNS
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Комментарии

tellurian
+4584
tellurian
По такой цене пусть днс сами покупают.
2 часа назад в 16:05
#
+80
acinatnas
А потом окажется что она в России не поддерживается?
2 часа назад в 16:29
#
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