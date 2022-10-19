Предзаказы портативной консоли Steam Deck стартовали в России
Артем Фунтиков —
В сети магазинов DNS появилась возможность оформить предзаказ Steam Deck. Цена консоли составила почти 80 тысяч рублей.
Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте ретейлера. Консоль привезена в Россию в рамках параллельного импорта. Вариант Steam Deck предлагается только один — с памятью 64 ГБ по цене 79 999 рублей с гарантией 1 год.
Примечательно то, что на «Авито» аналогичный товар можно найти по гораздо скромной цене. Там средняя стоимость Steam Deck составляет около 40 тысяч рублей, но можно найти и за 32 тысячи.
В интернет магазине Ozon консоль также имеется в наличие, но примерно по тем же ценам, что и в DNS.
Товар обещают запустить в продажу уже 24 октября 2022 года.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia