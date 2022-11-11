HypeRAID — десктопная док-станция для всех ваших накопителей

Китайская компания HypeRAID объявила о сборе денег для производства док-станции, которая служит в качестве накопителя с поддержкой RAID-массива, кардридера, а также позволяет подключать портативные диски и флешки.Док-станция HypeRAID оснащена двумя слотами для 3,5-дюймовых HDD-накопителей, 8 слотами для SSD-накопителей NVMe M.2, двумя портами USB Type-C, таким же количеством портов USB Type-A и четырьмя слотами для подключения карт памяти различных форматов, включая microSD. Максимальный объём поддерживаемых накопителей — 72 ТБ.Подключение к компьютеру или ноутбуку производится через порт Thunderbolt 4, максимальная скорость обмена данными составляет 2800 МБайт/с. Корпус станции алюминиевый, со специальными радиаторами, которые отводят тепло от накопителей, габариты небольшие — 120×200×275 мм. Дополнительное охлаждение осуществляется с помощью вентилятора.





Станция оснащена цветным сенсорным 3,5-дюймовым экраном, на котором можно управлять сохранением резервных данных и бэкапом информации в режимах RAID 0, 1 или 10, в которых ценные файлы копируются сразу в несколько накопителей на тот случай, чтобы спасти их, если какой-то из накопителей сломается. Поддерживается аппаратное шифрование AES 256, на взлом которого, по словам производителя, у суперкомпьютера уйдёт три миллиона лет. Если вынуть любой из накопителей и подключить его напрямую к компьютеру, данные не прочитаются.



Док-станция HypeRAID совместима с компьютерами на базе Windows и macOS. Производитель обещает выпускать обновление прошивки, с которыми будут добавляться новые функции и возможности.



Предзаказ станции HypeRAID на Kickstarter оформили более 700 человек, отправка продукта обещана в марте 2023 года. Версию без накопителя можно купить за 199 долларов, а версия с SSD на 8 ТБ сначала стоила 539 долларов, но по такой цене она быстро закончилась, сейчас за неё просят 666 долларов.

