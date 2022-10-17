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Крутой пауэрбанк для iPhone от Xiaomi появился на AliExpress. На старте его разобрали за минуты

Артем
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Получившее огромную популярность внешний аккумулятор 2 в 1 можно заказать на AliExpress. 

Месяц назад, в ожидании новой линейки смартфонов iPhone 14, компания Xiaomi выпустила внешнее зарядное устройство, которое по совместительству является док-станцией для «яблочных» смартфонов. Гаджет неожиданно набрал популярность среди поклонников Apple. Теперь устройство, которое раньше было не так-то просто достать, можно приобрести на AliExpress.

Зарядное устройство представляет собой магнитную зарядку с вертикальной док-станцией, которая может заряжать одновременно и аккумулятор, и смартфон. Сила магнита выдерживает до 1 кг, что позволяет использовать iPhone, не вынимая из чехла. Ёмкость съемного магнитного аккумулятора составила 5000 мАч, он поддерживает двустороннюю зарядку через USB-C, имеет входную мощность до 20 Вт, выходную мощность 12 Вт и защиту от попадания посторонних предметов. Кроме того, его можно использовать как удобную подставку во время просмотра контента.
Сейчас устройство можно заказать по цене от 3092 рубля.
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Комментарии

GSmirnov
+511
GSmirnov
Аж 3 раза ссылка в тексте. Огогошеньки как надо впарить
2 часа назад в 18:17
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+24
NYX
Взял себе базус на 6000. По ощущениям размер меньше этого и цена 1500р прямо в мск в магазине.
час назад в 19:19
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+24
NYX NYX
И в довесок эту штуку за 2500
час назад в 19:21
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+24
NYX NYX
Эту
час назад в 19:25
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