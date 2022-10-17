Крутой пауэрбанк для iPhone от Xiaomi появился на AliExpress. На старте его разобрали за минуты

Получившее огромную популярность внешний аккумулятор 2 в 1 можно заказать на AliExpress.
Месяц назад, в ожидании новой линейки смартфонов iPhone 14, компания Xiaomi выпустила внешнее зарядное устройство, которое по совместительству является док-станцией для «яблочных» смартфонов. Гаджет неожиданно набрал популярность среди поклонников Apple. Теперь устройство, которое раньше было не так-то просто достать, можно приобрести на AliExpress.
Зарядное устройство представляет собой магнитную зарядку с вертикальной док-станцией, которая может заряжать одновременно и аккумулятор, и смартфон. Сила магнита выдерживает до 1 кг, что позволяет использовать iPhone, не вынимая из чехла. Ёмкость съемного магнитного аккумулятора составила 5000 мАч, он поддерживает двустороннюю зарядку через USB-C, имеет входную мощность до 20 Вт, выходную мощность 12 Вт и защиту от попадания посторонних предметов. Кроме того, его можно использовать как удобную подставку во время просмотра контента.
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