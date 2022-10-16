Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей

Компания Xiaomi начала
принимать предзаказы на телевизор Redmi A70 с 70-дюймовым экраном. Его отличает необычно низкая цена для такого размера — всего 2199 юаней (около 300 долларов или 19 000 рублей).
В Redmi A70 установлена VA-матрица с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей), частотой обновления 60 Гц, яркостью 300 нит и 78-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Экран явно не топовый, но это простительно с учётом цены. Звучание обеспечивают стереодинамики мощностью 5 Вт с фазоинверторами для усиления баса. Набор портов включает в себя два разъёма USB, HDMI-вход и LAN-интерфейс для подключения проводного интернета.
В качестве аппаратной платформы используется процессор с четырьмя ядрами Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной памяти, 8-гигабайтный накопитель с возможностью расширения м модуль Wi-Fi. Программной платформой выступает Android TV с оболочкой MIUI TV и набором фирменных настроек и улучшений от Xiaomi.