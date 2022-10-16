Xiaomi Телевизоры

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей

Александр


Компания Xiaomi начала принимать предзаказы на телевизор Redmi A70 с 70-дюймовым экраном. Его отличает необычно низкая цена для такого размера — всего 2199 юаней (около 300 долларов или 19 000 рублей).

В Redmi A70 установлена VA-матрица с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей), частотой обновления 60 Гц, яркостью 300 нит и 78-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Экран явно не топовый, но это простительно с учётом цены. Звучание обеспечивают стереодинамики мощностью 5 Вт с фазоинверторами для усиления баса. Набор портов включает в себя два разъёма USB, HDMI-вход и LAN-интерфейс для подключения проводного интернета.

В качестве аппаратной платформы используется процессор с четырьмя ядрами Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной памяти, 8-гигабайтный накопитель с возможностью расширения м модуль Wi-Fi. Программной платформой выступает Android TV с оболочкой MIUI TV и набором фирменных настроек и улучшений от Xiaomi.
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Комментарии

kardigan
+2827
kardigan Ufoer
Чтоб обои не клеить!
Сегодня в 14:34
#
Seagull
–462
Seagull
60 герц на 70 дюймах боль моих глаз
2 часа назад в 15:06
#
+4419
Carter_Mayers Seagull
Согласен, после 120ГЦ и хороших VA или OLED, на менее продвинутые экраны и простые просто смотреть уже не хочется. Особенно, если диагональ превышает 65 дюймов
час назад в 15:55
#
+4419
Carter_Mayers
Интересно, при такой низкой цене и таком размере, он сразу разваривается на части или у него так же, просто высаливается экран как это было недавно из-за брака с ТВ от Сяоми?)))))
час назад в 15:53
#
+26
NYX Carter_Mayers
За такие деньги наверное можно и подклеить, если это конечно уже не выход из строя матрицы.
час назад в 16:37
#
Volnorez Uraganov
+26
Volnorez Uraganov
Да ладно вам, при такой цене и размере экрана ,даже если еще столько же накинут, это будет хит однозначно, хотя мне не надо ни дешевого , ни дорогого, уже более десяти лет не включал телевизор, хотя у меня их четыре висят по стенам) жена иногда смотрит разную чушь сериальнолюбовную, а я как то привык к экранам компьютера и планшета ,
час назад в 16:38
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