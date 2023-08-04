Скидки в App Store: очень дешёвые и даже бесплатные игры
Фархад Усманов —
На этой неделе сразу несколько популярных игр для iOS и iPadOS можно урвать с огромной скидкой в российском App Store, а некоторые проекты вовсе раздают бесплатно. Собрали лучшие тайтлы, в которые вы обязательно захотите поиграть.
Hyperforma Premium — 199 рублей (обычно 449 рублей)
Аркадная головоломка от студии HeroCraft, которая впечатляет своей графикой и продуманным сюжетом. Игра переносит вас в загадочный виртуальный мир, полный мрачных тайн.
8bitWar: Origins — бесплатно (обычно 199 рублей)
Стратегия в стилистике 8-битных ретро-консолей. Всего в игре 60 миссий, но каждая уникальна по-своему, а исход битвы зависит от правильной расстановки рыцарей на поле.
Cat Quest — 99 рублей (обычно 449 рублей)
Приключенческий проект в жанре RPG с боевыми котиками. Задача игрока — в очередной раз спасти королевство Фелингард от злодея Дракота, укравшего вашу сестру. Тайтл может похвастаться кучей отсылок к популярным играм, включая Tomb Raider, Skyrim, Zelda и многим другим.
Cat Quest II — 99 рублей (обычно 449 рублей)
Продолжение двухмерного ролевого экшна с открытым миром, действие которого разворачивается в фантастическом королевстве котов и собак. Сиквал рассказывает историю двух королей, пытающихся не допустить бесконечной войны между котами Фелингарда и наступающими собаками Империи Люпуса.
Mini Watch Games - Retro Twist — бесплатно (обычно 99 рублей)
Небольшой набор из породии на 20 культовых ретро-игр, в которые можно поиграть на iPhone, iPad и даже на Apple Watch.
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