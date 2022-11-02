Steam Deck рекордно подешевел на распродаже AliExpress

Первая портативная консоль Valve Steam Deck пользуется настолько бешеной популярностью, что компании удалось побороть производственный дефицит только спустя год после начала продаж, а уже сейчас на AliExpress можно купить заветный гаджет с шикарной скидкой.
Вероятно, Steam Deck — одно из немногих устройств, которое не нуждается в представлении. Портативная консоль из коробки позволяет запускать игры из Steam, но при определённой сноровке к ней можно привязать Epic Games Launcher и установить полноценную ОС. По сути, это портативный компьютер, но достаточно мощный для запуска серьёзных проектов, включая Cyberpunk 2077 и Elden Ring.
В рамках масштабной распродажи 11.11 на AliExpress базовая версия Steam Deck с накопителем на 64 ГБ обойдётся всего в 45 990 рублей, что почти вдвое дешевле, чем в розничных магазинах. Модели на 256 ГБ и 512 ГБ можно приобрести за 53 990 и 59 990 рублей соответственно.