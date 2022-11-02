Steam Deck AliExpress

Steam Deck рекордно подешевел на распродаже AliExpress

Фархад

SteamDeck


Первая портативная консоль Valve Steam Deck пользуется настолько бешеной популярностью, что компании удалось побороть производственный дефицит только спустя год после начала продаж, а уже сейчас на AliExpress можно купить заветный гаджет с шикарной скидкой.

Вероятно, Steam Deck — одно из немногих устройств, которое не нуждается в представлении. Портативная консоль из коробки позволяет запускать игры из Steam, но при определённой сноровке к ней можно привязать Epic Games Launcher и установить полноценную ОС. По сути, это портативный компьютер, но достаточно мощный для запуска серьёзных проектов, включая Cyberpunk 2077 и Elden Ring.

В рамках масштабной распродажи 11.11 на AliExpress базовая версия Steam Deck с накопителем на 64 ГБ обойдётся всего в 45 990 рублей, что почти вдвое дешевле, чем в розничных магазинах. Модели на 256 ГБ и 512 ГБ можно приобрести за 53 990 и 59 990 рублей соответственно.

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Комментарии

razzzor
+18
razzzor
А зачем она нужна ?😼
Сегодня в 09:02
#
+469
franzisonfire razzzor
Сначала пару раз поиграть, потом будет валятся а уже потом на авито попадёт и так с каждым новым хозяином 😂
Сегодня в 09:10
#
+17
peoplesale franzisonfire
Хотел было заказать. Потом прочел коммент. И вспомнил что со всеми портативками, так и было 😕
Сегодня в 09:27
#
+23
BETEP franzisonfire
За последние 2 месяца наиграл на деке больше чем за весь прошлый год.
Шикарная штука.
32 минуты назад
#
Mers
+4146
Mers razzzor
Я думаю, что она будет кстати тем у кого PS. Можно подрубить его к TV и играть в инди, а что-то более весомое, на PS. Лично я так хотел)
Сегодня в 09:44
#
+1
Akira Rokudo
У продавца рейтинг нулевой, создан месяц назад.. подозрительно..
Сегодня в 11:17
#