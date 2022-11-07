Aliexpress

Xbox Series S по невероятно низкой цене на распродаже 11.11

Артем
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Младшую версию консоли от Microsoft можно заказать на AliExpress с очень хорошей скидкой.

Xbox Series S отлично подойдет тем, кто любит поиграть в свои любимые тайтлы, но не хочет тратить на это слишком много денег. Прямо сейчас консоль можно заказать у проверенного продавца по очень привлекательной цене от 21 904 рублей.

Консоль поддерживает 4K разрешение, благодаря мощному процессору AMD Zen 2 и графическому ядру AMD RDNA 2. Xbox Series S снабдили 10 ГБ оперативной и 512 Гб внутренней памяти. 

Данная версия не имеет оптического привода — игры загружаются на жесткий диск консоли. О том, как сделать это проще и значительно дешевле, можно прочитать в нашем подробном гайде.

Купить Xbox Series S на AliExpress

Если вы желаете в полной мере насладится всеми графическими возможностями современных видеоигр, то здесь можно купить Xbox Series X или PlayStation 5 и очень прилично сэкономить.
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