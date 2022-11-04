Xbox Series X сливают по рекордно низкой цене на распродаже 11.11

Мощнейшую консоль Xbox Series X отдают по лучшей на сегодняшний день цене на AliExpress. Сэкономить можно больше 15 тысяч рублей.
Несомненно, Xbox Series X является самой производительной NextGen-консолью — устройство предлагает кастомный процессор с вычислительной мощностью 12 терафлопс, 16 ГБ оперативной памяти GDDR6, SSD-накопитель на 1 ТБ и разрешение в играх 4К при 120 к/с.
Одним из жирнейших плюсов Xbox является подписка Game Pass, в которую входят более 100 игр, а топовые тайтлы от собственных студий Microsoft пополняют каталог в день релиза.
Крупные сетевые магазины продают Xbox Series X по 59 990 рублей, но прямо сейчас на AliExpress можно урвать лучшую домашнюю консоль всего за 44 488 рублей с купоном продавца. Кстати, магазин обещает быструю доставку с российского склада.