Xbox AliExpress

Xbox Series X сливают по рекордно низкой цене на распродаже 11.11

Фархад

Xbox Series X


Мощнейшую консоль Xbox Series X отдают по лучшей на сегодняшний день цене на AliExpress. Сэкономить можно больше 15 тысяч рублей.

Несомненно, Xbox Series X является самой производительной NextGen-консолью — устройство предлагает кастомный процессор с вычислительной мощностью 12 терафлопс, 16 ГБ оперативной памяти GDDR6, SSD-накопитель на 1 ТБ и разрешение в играх 4К при 120 к/с.

Одним из жирнейших плюсов Xbox является подписка Game Pass, в которую входят более 100 игр, а топовые тайтлы от собственных студий Microsoft пополняют каталог в день релиза.

Крупные сетевые магазины продают Xbox Series X по 59 990 рублей, но прямо сейчас на AliExpress можно урвать лучшую домашнюю консоль всего за 44 488 рублей с купоном продавца. Кстати, магазин обещает быструю доставку с российского склада.

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
8 интересных гаджетов по распродаже 11.11 на AliExpress с хорошей скидкой
Этот вентилятор для смартфона стоит всего 300 рублей. Аналоги продаются по 10 тысяч
Steam Deck рекордно подешевел на распродаже AliExpress

Рекомендации

Рекомендации

9 находок с AliExpress. Товары, которые сделают ваш быт комфортнее
10 отличных товаров с AliExpress. Полезно, удобно и практично.
10 топовых гаджетов с AliExpress и распродажа со скидками до 70%
10 топовых товаров с AliExpress. Красиво, удобно, функционально

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+194
den3221
Ои да сейчас и в других магазинах есть и за 40 и за 41 и за 43 сколько душе угодно!
Вчера в 20:03
#
+3
NoVoronin
Дурака воронина сразу видно по заголовку, даже когда он маскируется под чужим именем 🤡
Вчера в 21:21
#
tellurian
+4677
tellurian NoVoronin
Оскорбления ни к чему хорошему не приводят.
Вчера в 22:15
#
+3
NoVoronin tellurian
Сударь, это был комплимент, прочитайте внимательно.
Сегодня в 01:27
#