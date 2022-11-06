Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на распродаже 11.11 на AliExpress

Самую свежую игровую консоль от Sony можно приобрести дешевле 50 тысяч рублей на распродаже 11.11 от AliExpress. Экономия получается очень солидная.
Как многие знают, существует две версии Sony PlayStation 5 — обычная с дисководом и digital-вариант без него. Со скидкой доступны сразу обе модели.
Например, Sony PS5 без дисковода (digital-версию) можно купить за 47 тысяч вот здесь, либо за 49 тысяч вот тут. А полноценный вариант с дисководом доступен на AliExpress за 53 тысячи рублей с небольшим.
Напомним, что Sony PlayStation 5 оснащена 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen с архитектурой Zen2, графикой с производительностью до 10 терафлопс и 16 Гб оперативной памяти.
Кстати, ранее мы подробно рассказали, как приобретать игры со скидкой, находясь в России.