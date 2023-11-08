Xiaomi представила механическую клавиатуру за сущие копейки. Она уже есть на AliExpress

Гаджет выполнен в приятном минималистичном стиле. Главные плюсы — совместимость с разными операционными системами, несколько способов подключения и конечно же цена.
Xiaomi TKL — беспроводная «механика» на 87 клавиш без цифрового блока. Типы переключателей можно выбрать: белые VB-Pro для любителей тактильной эстетики, оранжевые VC-Pro для тихой работы клавиатуры. По словам производителя, оба варианта выдерживают до 50 млн нажатий.
Xiaomi TKL подключается тремя разными способами: по кабелю USB-C, через Bluetooth или USB-коннектер. Клавиатура совместима с Windows и Mac. Для выбора операционной системы и соединения на верхнем торце расположены два тумблера.
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