Xiaomi представила механическую клавиатуру за сущие копейки. Она уже есть на AliExpress

Артем
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Гаджет выполнен в приятном минималистичном стиле. Главные плюсы — совместимость с разными операционными системами, несколько способов подключения и конечно же цена.

Xiaomi TKL — беспроводная «механика» на 87 клавиш без цифрового блока. Типы переключателей можно выбрать: белые VB-Pro для любителей тактильной эстетики, оранжевые VC-Pro для тихой работы клавиатуры. По словам производителя, оба варианта выдерживают до 50 млн нажатий.
Колпачки клавиш эргономично ложатся под подушечку пальцев, а метод двойного нанесения слоя краски не сотрется даже при самом интенсивном использовании. Для темного времени суток предусмотрена подсветка, степень яркости которой можно регулировать.

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Xiaomi TKL подключается тремя разными способами: по кабелю USB-C, через Bluetooth или USB-коннектер. Клавиатура совместима с Windows и Mac. Для выбора операционной системы и соединения на верхнем торце расположены два тумблера.
В Китае новинку отдают за 249 юаней (~3000 рублей), однако Xiaomi TKL оперативно появилась на AliExpress по чуть завышенной стоимости — от 4 000 рублей. Версия не локализованная и русской раскладки в ней не будет, но если вы фанат бренда и владеете техникой слепой печати, это отличный способ заиметь гаджет раньше остальных.

Купить Xiaomi TKL на AliExpress

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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