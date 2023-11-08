Нашли на AliExpress карманный насос от Baseus — накачает что угодно и стоит копейки на распродаже 11.11

Фото: Baseus
Продолжаем делиться полезными находками на AliExpress в преддверие большой распродажи 11.11. В этот раз в ленте попался компактный и недорогой компрессор от надежного бренда.
Портативный насос Baseus Mini Car Air Compressor занимает очень мало места — его габариты составляют всего 170 х 46 х 46 мм. Такой девайс поместится в карман двери авто, под сиденье мотоцикла, в небольшую сумку или даже в карман.
Фото: Baseus
В комплекте к устройству поставляется трехметровый кабель питания от прикуривателя 12 Вольт, а также несколько насадок для разных типов баллонов: колесо автомобиля, мотоцикла, велосипеда, надувной матрас, футбольный мяч и так далее. Вы точно оцените возможность выставить нужный уровень давления, чтобы насос не перекачал изделие.
Фото: Baseus
Сейчас Baseus Mini Car Air Compressor можно приобрести около 2000 рублей, если выбрать доставку из России. С купонами продавца и персональными скидками ценник будет еще приятнее.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158