Обзор Anker Soundcore Space A40: достойные наушники, но не для всех

Комплектация, дизайн и эргономика

4 из 5

3 и 5

Функциональность

С помощью HearID

По умолчанию — выбором предустановок, которых очень много под различные сценарии

Пользовательский — здесь скрывается 8-полосный эквалайзер

5

Качество звучания и передачи голоса

4 из 5

3 из 5

5

Автономность

5

Впечатления

Моя итоговая оценка гаджета: 4,1

Бренд Anker завоевал лояльную аудиторию качественными аксессуарами для мобильных устройств и портативной акустикой. Посмотрим, как дела у производителя обстоят в категории TWS-наушников. В течение двух недель тестировал модель Anker Soundcore Space A40 в качестве основного гаджета для прослушивания музыки и теперь готов поделиться впечатлениями.Наушники поставляются в компактной коробке из плотного картона, которая оформлена в фирменные расцветки бренда. Упаковка качественная: внутри ничего не болтается, кейс в дополнительной оберточной бумаге. Во время распаковки ощущается внимания производителя к деталям, например, набор сменных накладок защищен отрывным бумажным клапаном.Anker Soundcore Space A40 доступны в трех расцветках: стандартные черный и белый, а также наиболее свежий синий, который как раз у меня в обзоре. Футляр овальной формы получился очень компактным, он практически не ощущается в кармане. Благодаря матовому покрытию гаджет почти не собирает отпечатков рук.На крышке нанесен глянцевый логотип бренда. На фронтальной поверхности имеется удобная выемка, с её помощью удобно открывать кейс. Крышка открывается с небольшим усилием, при этом не люфитит и не болтается. Внутри выемки расположен индикатор состояния.На задней поверхности размещены порт для зарядки USB-C. Он слега утоплен в корпус. Справа от него расположилась кнопка сопряжения.Наушники внутри кейса надежно фиксируются магнитным креплением. Тест на тряску «вниз головой» пройден. Кейс и наушники получили степень защиты IPX4, а значит, что им нестрашны брызги воды — можно использовать в дождь или во время тренировок.Наушники выполнены в форм-факторе без ножек. Они комфортно сидят в ушах и надежно удерживаются в ушных каналах. Тест во время прогулки и на беговой дорожке пройден. В целом наушники получились легкими и компактными, они практически не ощущаются даже на протяжении длительного прослушивания в течение более 1 часа.Воспроизведением можно управлять с помощью сенсорных поверхностей на наушниках. Приостановка воспроизведения, переключение треков и режимов шумоподавления, а также прочая функциональность управляется с помощью касаний — не путать с постукиванием. К примеру, для одного тапа достаточно с легкостью прикоснуться к поверхности наушника — это одновременно хорошо и плохо. Постукивания мне не очень нравятся, поскольку вызывают дискомфорт. А вот недостаток чувствительных сенсорных поверхностей — стоит поправить наушник в ухе и это движение сразу распознается сенсорной поверхностью, как одно прикосновение.Еще один недостаток, который обязательно стоит отметить — в Anker Soundcore Space A40 отсутствуют сенсоры расположения в ухе. Это значит, что наушники продолжают воспроизведение, когда вы их извлекаете. Чтобы оно остановилось нужно сделать это вручную или убрать наушники в зарядный кейс.Функциональность наушников управляется в приложении Soundcore. Сразу после скачивания и установки его хочется похвалить, поскольку есть поддержка входа с Apple. Некоторые производители пренебрегают этой возможностью, поэтому перед прослушиванием приходится проходить нудный процесс регистрации.Приложение Soundcore сразу после первого запуска знакомит с основными функциями и предлагает перейти к добавлению устройство. Процесс подключения проходит быстро. Интерфейс приложения простой и минималистичный.Информация о подключенных наушниках отображается в главном окне. Помимо уровня заряда, там крупный переключатель режимов работы системы активного шумоподавления: включена, отключена и прозрачность.Приложение позволяет переназначать действия на сенсорной поверхности наушников. Есть функция HearID, которая определяет чувствительность звука в различных частотных диапазонах, а затем настраивает эквалайзер под ваши индивидуальные особенности. Весь процесс занимает примерно 3 минуты.Далее следует раздел «Звуковые эффекты», позволяющий настраивать звучание тремя способами:Помимо всего вышеперечисленного, приложение позволяет обновлять прошивку наушников, использовать защиту от шума ветра, игровой режим и настраивать таймер автоматического отключения. Также имеется функция проверки прилегания.Звучание обеспечивают динамические излучатели 10 мм. Передачу сигнала обеспечивает Bluetooth версии 5.2. Поддерживаемые кодеки: AAC, LDAC и SBC. Есть сертификация Hi-Res Audio.Производитель уделил должное внимание проработке низких частот и сатурации звука в целом. Басы получаются оформленными и ярко выраженными. Запас громкости более чем достаточный. По моим ощущениям, наушники Soundcore Space A40 наилучшим образом подходят для различных жанров электронной музыки. В тяжелых музыкальных направлениях мне немного не хватило пространства. Хотелось бы наиболее широкую акустическую сцену, поскольку средние и высокие частоты в экстремальных моментах имеют особенность сбиваться в кучу.Система активного шумоподавления использует 6 микрофонов и алгоритм искусственного интеллекта. Как мне показалось, она работает немного странно. В большинстве случаев монотонный гул отсекается хорошо, а резкий шум может проникать в звучание. Это особенного хорошо заметно в метро. На улице и в общественных пространствах шумодав справляется нормально, звук проезжающих автомобилей слышится только когда идешь вдоль дороги.С передачей голоса наушники справляется без нареканий. Собеседники на другом конце отмечают чистый и качественный звук. Наушники тестировались в обычных голосовых звонках, а также в вызовах через WhatsApp, Telegram и FaceTime. Во всех случаях микрофоны справлялись одинаково хорошо.Автономную работу обеспечивают аккумуляторы на 53 мАч в каждом наушнике и батарея на 800 мАч в кейсе. Итого на полной зарядке получаем до 10 часов и до 50 часов вместе с футляром.Есть поддержка быстрой и беспроводной зарядки. Это неоспоримое преимущество для гаджета в категории до 8 000 рублей.На момент публикации стоимость Anker Soundcore Space A40 в российском ритейле составляет 7 999 р. Это достойный представитель своего класса, который из-за некоторых компромиссов подойдет не всем пользователям.В первую очередь я бы рекомендовал обратить внимание на Anker Soundcore Space A40 пользователям Android и любителям электронной музыки. Наушники отлично раскрываются в такой связке, в том числе и благодаря наличию кодека LDAC.