Обзор 15-дюймового MacBook Air на M2 (2023): логичная эволюция ноутбука, которому нет равных

Apple на WWDC 2023 после серии многочисленных утечек представила MacBook Air на M2 с 15-дюймовым экраном. Наши друзья из BigGeek прислали нам новинку на тест. А теперь давайте разбираться, почему новый Air — логичное и ожидаемое устройство в линейке ноутбуков Apple.
Комплектация и дизайнКомплект 15-дюймового MacBook Air на M2 — стандартный. В коробке: ноутбук, адаптер питания (35 Вт) и текстильный провод (2 м) с USB-С на MagSafe-коннектор, который выполнен в расцветке в тон корпуса. Провода новые очень прочные и тактильно приятные. Это проверено уже на длительном тестировании моего 13-дюймового Air на M2.
Новый «воздух», как и его наиболее компактный предшественник, доступен в четырех расцветках: Silver, Starlight, Space Gray и Midnight. У нас в обзоре Starlight. В моем личном топе этот цвет на последнем месте, поскольку мне не очень нравятся золотые оттенки. К слову, Midnight я себе больше не возьму — максимально неудачное решение, которое шикарно смотрится, но как не в себя собирает все следы от рук, да и еще ободки портов за чуть более 8 месяцев использования слегка облезли. Две самые удачные расцветки — Silver и Space Gray.
MacBook Air на M2 с 15-дюймовым экраном унаследовал силуэт своего предшественника. На мой взгляд, это эталонное решение — ноутбук выглядит лаконично, не теряя при этом узнаваемый стиль Apple.
Габариты корпуса составляют 34,04 × 23,76 × 1,15 см, а вес при этом — всего 1,51 кг. Несмотря на прибавку в экране, новый Air остается довольно легким и компактным устройством, которое не займет много места в вашем повседневном рюкзаке.
На крышке по центру нанесен логотип Apple (куда же без него). К слову, она все также хорошо открывается одной рукой. Традиционно для Apple все материалы качественные, тактильно приятные, а элементы конструкции хорошо подогнаны друг к другу.
Устройства вводаMacBook Air с 15-дюймовым экраном оснащается клавиатурой островного типа без цифрового блока. Её ход, размеры клавиш и подсветка для меня стандарт. Среди устройств конкурентов очень сложно встретить аналогичную по качеству этих составляющих.
Под клавиатурой по центру расположен трекпад. Он большой и очень удобный. Трекпады — еще одно сильное преимущество ноутбуков Apple над устройствами конкурентов. К сожалению, среди многочисленных протестированных мной устройств никто так и не приблизился в плане положительного пользовательского опыта к органам управления MacBook. Клавиатура и трекпад — эталон.
Экран и камераMacBook Air на M2 2023 года оснащается 15,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2880 × 1864 и плотностью пикселей 224 PPI. Дисплей хорош во всех отношениях, поскольку у него приятная и естественная цветопередача без искажений. Работать с фотографиями на нем одно удовольствие. Если немного отклониться от работы, развлекательный контент на экране выглядит не менее прилично, особенно фильмы и сериалы из Apple TV.
Пиковый показатель яркости составляет 500 нит. Этого вполне хватает для комфортной работы в помещении и на улице. За время тестирования я еще ни разу не столкнулся с условиями, в которых яркости MacBook Air мне показалось бы недостаточно. С углами обзора полный порядок — картинка сохраняет четкость даже при сильных отклонениях.
А теперь хочется как следует прожарить челку в новых MacBook. Я так и не понял, зачем Apple добавила этот элемент дизайна в свои ноутбуки, если в нем отсутствует сенсор Face ID. Веб-камера, на мой взгляд, без проблем могла бы поместиться в верхнюю рамку. Каждый раз, когда я обращаю внимание на этот вырез в экране у меня появляется ощущение, как будто в Apple нарушена коммуникация между подразделениями. Может показаться, что компания ищет преемственность в дизайне, но в серии iPhone Pro от челки отказались в пользу бестолкового Dynamic Island, а на iPad и вовсе ничего такого не было. Впрочем, этот элемент дизайна не вызывает какого-либо визуального отвращения, тем не менее вопросики к нему есть.
Побурчал как дед, теперь и похвалить можно — в челку встроена веб-камера FaceTime HD с разрешением 1080p. Наконец-то можно сказать, что Apple в актуальных моделях MacBook победила позорные 720p.
Производительность и звукКак уже неоднократно упоминалось в этом обзоре, 15-дюймовый MacBook Air работает на чипе M2, а это 8 ядер CPU, 10 ядер GPU и 16-ядерный Neural Engine. В обзоре базовая конфигурация с оперативной памятью 8 ГБ и накопителем на 256 ГБ.
Прогнал ноутбук в бенчмарках AmorphusDisk Mark, Geekbench 6 и Cinebench. С результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.
Выбирая новый MacBook Air, опираясь на цифры бенчмарка, рекомендую учитывать свой бюджет. Если разница между конфигурацией с 256 и 512 ГБ ненакладна, то в таком случае лучше остановиться на 512 ГБ. Памяти будет больше, да и запас скорости сыграет в более длительную перспективу.
Для понимания мой ежедневный сценарий использования ноутбука выглядит так:
- Браузеры — 10-15 вкладок в Chrome, 3-5 в Safari
- Календарь, Заметки и Outlook
- Текстовой редактор iA Writer
- Мессенджеры Telegram и WhatsApp
- Фоновая музыка в Spotify
- Ситуативно: приложение Фото, Pixelmator Pro или видеоредактор VN
При этом ничего не лагает, приложения переключаются на лету, а вкладки в браузерах не перезагружаются. С чрезмерным нагревом я не столкнулся — корпус сохраняет комфортную температуру. Слегка ощутимый нагрев появляется только при запуске бенчмарков, когда вся система работает на пиковых показателях. Активной системы охлаждения в Air по-прежнему не завезли, да и не понадобится она большинству пользователей.
Странно, что площадь поверхности по бокам от клавиатурного блока увеличилась, а Apple не добавила туда полоски отверстий для динамиков, как это сделано в линейке Pro. Звук в MacBook, как всегда, хорош. Это еще одно преимущество устройства, которое помахивает издалека ладошкой догоняющим конкурентам в сегменте ультрабуков.
Акустическая система MacBook Air состоит из 6 динамиков, которые обеспечивают очень бодрое звучание. Я зачастую использую это встроенное решение для фонового прослушивания музыки. Все частоты воспроизводятся чисто и есть хорошо различимые басы. Любой аудиоконтент на ноутбуке играет хорошо, будь то музыка, подкасты, фильмы или видео на YouTube.
АвтономностьВремя автономной работы — еще одно неоспоримое преимущество ноутбуков Apple на процессорах собственной разработки. Производитель заявляет до 18 часов воспроизведения контента в Apple TV и до 15 часов в режиме просмотра интернета. Самое интересное, что на деле эти цифры почти полностью соответствуют действительности с небольшой погрешностью, которая может составлять +/- 1 час. Разница с 13-дюймовой версии почти незаметна.
Комплектный адаптер питания мощностью 35 Вт способен зарядить батарею устройства от 0 до 100% примерно за 4 часа. Мой 100-ватный GaN от Ugreen делает это значительно быстрее.
В качестве выводаКак уже стало понятно из текста, MacBook Air с 15-дюймовым экраном оставил приятное впечатление. Это логичное развитие базовой линейки, которая используется в качестве точки входа в мир ноутбуков Apple. Запаса мощности Air на M2 хватит для работы и учебы большинству пользователей за исключением контентмейкеров профессионального уровня, но для них предусмотрена другая серия устройств.
MacBook Air на M2 2023 — бескомпромиссное решение, которое продолжает доминировать в сегменте ультрабуков. Можно еще раз перечислить все составляющие, которые оставляют конкурентов далеко позади: дизайн (эталон), экран (яркий, четкий и естественная цветопередача), устройства ввода (золотой стандарт), производительность (на высоте) и автономность (лидер). На момент публикации этого обзора, прайс новинки у наших друзей из BigGeek стартует от 150 000 р. — это вполне адекватный ценник, учитывая взлетевший в небо курс.
15-дюймовый Air хорош во всем, но себе его брать не стал бы. Мой выбор — 13-дюймовая модель. Поясню, дома я использую ноутбук с внешним 32-дюймовым монитором, поэтому диагональ собственного экрана MacBook для меня не важна, а для поездок мне необходимо легкое и очень компактное устройство. 13-дюймовый Air закрывает все эти потребности.
Кому нужен Air с 15-дюймовым экраном? На него стоит обязательно обратить внимание пользователям без специфических задач (например, монтаж 4К-видео на профессиональном уровне), которые только планируют приобретать свой первый Mac, а в их повседневном сценарии использования подразумевается постоянная работа с монитором ноутбука. В таком случае будет комфортнее на 15 дюймах.
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