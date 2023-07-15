Обзор 15-дюймового MacBook Air на M2 (2023): логичная эволюция ноутбука, которому нет равных

Георгий
MacBook Air на M2 (2023)

Apple на WWDC 2023 после серии многочисленных утечек представила MacBook Air на M2 с 15-дюймовым экраном. Наши друзья из BigGeek прислали нам новинку на тест. А теперь давайте разбираться, почему новый Air — логичное и ожидаемое устройство в линейке ноутбуков Apple.

Комплектация и дизайн

Комплект 15-дюймового MacBook Air на M2 — стандартный. В коробке: ноутбук, адаптер питания (35 Вт) и текстильный провод (2 м) с USB-С на MagSafe-коннектор, который выполнен в расцветке в тон корпуса. Провода новые очень прочные и тактильно приятные. Это проверено уже на длительном тестировании моего 13-дюймового Air на M2.

MacBook Air на M2 (2023)

Новый «воздух», как и его наиболее компактный предшественник, доступен в четырех расцветках: Silver, Starlight, Space Gray и Midnight. У нас в обзоре Starlight. В моем личном топе этот цвет на последнем месте, поскольку мне не очень нравятся золотые оттенки. К слову, Midnight я себе больше не возьму — максимально неудачное решение, которое шикарно смотрится, но как не в себя собирает все следы от рук, да и еще ободки портов за чуть более 8 месяцев использования слегка облезли. Две самые удачные расцветки — Silver и Space Gray.

MacBook Air на M2 (2023)

MacBook Air на M2 с 15-дюймовым экраном унаследовал силуэт своего предшественника. На мой взгляд, это эталонное решение — ноутбук выглядит лаконично, не теряя при этом узнаваемый стиль Apple.

MacBook Air на M2 (2023)

Габариты корпуса составляют 34,04 × 23,76 × 1,15 см, а вес при этом — всего 1,51 кг. Несмотря на прибавку в экране, новый Air остается довольно легким и компактным устройством, которое не займет много места в вашем повседневном рюкзаке.

MacBook Air на M2 (2023)

На крышке по центру нанесен логотип Apple (куда же без него). К слову, она все также хорошо открывается одной рукой. Традиционно для Apple все материалы качественные, тактильно приятные, а элементы конструкции хорошо подогнаны друг к другу.
На левой грани расположены зарядный порт MagSafe (величайшее изобретение Apple), и два USB-C (с поддержкой DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4 и USB 3.1 Gen 2), а на правой — разъем 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры. К слову, подзарядить ноутбук можно и по USB-C, поэтому если вы где-то забудете комплектный провод MagSafe, то ничего страшного не произойдет. По запасу портов скажу следующее — мне в моем повседневном сценарии хватает. Дома в большинстве случаев я использую MacBook с внешним монитором, а также Bluetooth-клавиатурой и Magic Trackpad — один порт на ноутбуке зачастую остается свободным.

Устройства ввода

MacBook Air с 15-дюймовым экраном оснащается клавиатурой островного типа без цифрового блока. Её ход, размеры клавиш и подсветка для меня стандарт. Среди устройств конкурентов очень сложно встретить аналогичную по качеству этих составляющих.
В верхнем правом углу над клавишей delete расположился сканер отпечатка пальца Touch ID. В 99% случаев он срабатывает быстро, а его работа в целом не вызывает нареканий.

MacBook Air на M2 (2023)

Под клавиатурой по центру расположен трекпад. Он большой и очень удобный. Трекпады — еще одно сильное преимущество ноутбуков Apple над устройствами конкурентов. К сожалению, среди многочисленных протестированных мной устройств никто так и не приблизился в плане положительного пользовательского опыта к органам управления MacBook. Клавиатура и трекпад — эталон.

Экран и камера

MacBook Air на M2 2023 года оснащается 15,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2880 × 1864 и плотностью пикселей 224 PPI. Дисплей хорош во всех отношениях, поскольку у него приятная и естественная цветопередача без искажений. Работать с фотографиями на нем одно удовольствие. Если немного отклониться от работы, развлекательный контент на экране выглядит не менее прилично, особенно фильмы и сериалы из Apple TV.

MacBook Air на M2 (2023)

Пиковый показатель яркости составляет 500 нит. Этого вполне хватает для комфортной работы в помещении и на улице. За время тестирования я еще ни разу не столкнулся с условиями, в которых яркости MacBook Air мне показалось бы недостаточно. С углами обзора полный порядок — картинка сохраняет четкость даже при сильных отклонениях.

MacBook Air на M2 (2023)

А теперь хочется как следует прожарить челку в новых MacBook. Я так и не понял, зачем Apple добавила этот элемент дизайна в свои ноутбуки, если в нем отсутствует сенсор Face ID. Веб-камера, на мой взгляд, без проблем могла бы поместиться в верхнюю рамку. Каждый раз, когда я обращаю внимание на этот вырез в экране у меня появляется ощущение, как будто в Apple нарушена коммуникация между подразделениями. Может показаться, что компания ищет преемственность в дизайне, но в серии iPhone Pro от челки отказались в пользу бестолкового Dynamic Island, а на iPad и вовсе ничего такого не было. Впрочем, этот элемент дизайна не вызывает какого-либо визуального отвращения, тем не менее вопросики к нему есть.

MacBook Air на M2 (2023)

Побурчал как дед, теперь и похвалить можно — в челку встроена веб-камера FaceTime HD с разрешением 1080p. Наконец-то можно сказать, что Apple в актуальных моделях MacBook победила позорные 720p.

Производительность и звук

Как уже неоднократно упоминалось в этом обзоре, 15-дюймовый MacBook Air работает на чипе M2, а это 8 ядер CPU, 10 ядер GPU и 16-ядерный Neural Engine. В обзоре базовая конфигурация с оперативной памятью 8 ГБ и накопителем на 256 ГБ.

MacBook Air на M2 (2023)

Прогнал ноутбук в бенчмарках AmorphusDisk Mark, Geekbench 6 и Cinebench. С результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.
А теперь шок контент (ну или не очень)! В кругах техноэнтузиастов принято считать, что базовая конфигурация получила какую-то «супермедленную» память, да и вообще не торт. В моих повседневных сценариях использования ноутбука ощутимой разницы с MacBook Air (8/512 ГБ) я не заметил. Но на всякий случай для сравнения прикладываю скриншот результатов AmorphusDisk с него — на цифрах она конечно же есть.

Скорость SSD на 512 ГБ

Выбирая новый MacBook Air, опираясь на цифры бенчмарка, рекомендую учитывать свой бюджет. Если разница между конфигурацией с 256 и 512 ГБ ненакладна, то в таком случае лучше остановиться на 512 ГБ. Памяти будет больше, да и запас скорости сыграет в более длительную перспективу.

Для понимания мой ежедневный сценарий использования ноутбука выглядит так:
  • Браузеры — 10-15 вкладок в Chrome, 3-5 в Safari
  • Календарь, Заметки и Outlook
  • Текстовой редактор iA Writer
  • Мессенджеры Telegram и WhatsApp
  • Фоновая музыка в Spotify
  • Ситуативно: приложение Фото, Pixelmator Pro или видеоредактор VN
Air

При этом ничего не лагает, приложения переключаются на лету, а вкладки в браузерах не перезагружаются. С чрезмерным нагревом я не столкнулся — корпус сохраняет комфортную температуру. Слегка ощутимый нагрев появляется только при запуске бенчмарков, когда вся система работает на пиковых показателях. Активной системы охлаждения в Air по-прежнему не завезли, да и не понадобится она большинству пользователей.

Air

Странно, что площадь поверхности по бокам от клавиатурного блока увеличилась, а Apple не добавила туда полоски отверстий для динамиков, как это сделано в линейке Pro. Звук в MacBook, как всегда, хорош. Это еще одно преимущество устройства, которое помахивает издалека ладошкой догоняющим конкурентам в сегменте ультрабуков.

MacBook Air на M2 (2023)

Акустическая система MacBook Air состоит из 6 динамиков, которые обеспечивают очень бодрое звучание. Я зачастую использую это встроенное решение для фонового прослушивания музыки. Все частоты воспроизводятся чисто и есть хорошо различимые басы. Любой аудиоконтент на ноутбуке играет хорошо, будь то музыка, подкасты, фильмы или видео на YouTube.

Автономность

Время автономной работы — еще одно неоспоримое преимущество ноутбуков Apple на процессорах собственной разработки. Производитель заявляет до 18 часов воспроизведения контента в Apple TV и до 15 часов в режиме просмотра интернета. Самое интересное, что на деле эти цифры почти полностью соответствуют действительности с небольшой погрешностью, которая может составлять +/- 1 час. Разница с 13-дюймовой версии почти незаметна.

MacBook Air на M2 (2023)

Комплектный адаптер питания мощностью 35 Вт способен зарядить батарею устройства от 0 до 100% примерно за 4 часа. Мой 100-ватный GaN от Ugreen делает это значительно быстрее. 

В качестве вывода

Как уже стало понятно из текста, MacBook Air с 15-дюймовым экраном оставил приятное впечатление. Это логичное развитие базовой линейки, которая используется в качестве точки входа в мир ноутбуков Apple. Запаса мощности Air на M2 хватит для работы и учебы большинству пользователей за исключением контентмейкеров профессионального уровня, но для них предусмотрена другая серия устройств.

MacBook Air на M2 (2023)

MacBook Air на M2 2023 — бескомпромиссное решение, которое продолжает доминировать в сегменте ультрабуков. Можно еще раз перечислить все составляющие, которые оставляют конкурентов далеко позади: дизайн (эталон), экран (яркий, четкий и естественная цветопередача), устройства ввода (золотой стандарт), производительность (на высоте) и автономность (лидер). На момент публикации этого обзора, прайс новинки у наших друзей из BigGeek стартует от 150 000 р. — это вполне адекватный ценник, учитывая взлетевший в небо курс.

MacBook Air на M2 (2023)

15-дюймовый Air хорош во всем, но себе его брать не стал бы. Мой выбор — 13-дюймовая модель. Поясню, дома я использую ноутбук с внешним 32-дюймовым монитором, поэтому диагональ собственного экрана MacBook для меня не важна, а для поездок мне необходимо легкое и очень компактное устройство. 13-дюймовый Air закрывает все эти потребности.

MacBook Air на M2 (2023)

Кому нужен Air с 15-дюймовым экраном? На него стоит обязательно обратить внимание пользователям без специфических задач (например, монтаж 4К-видео на профессиональном уровне), которые только планируют приобретать свой первый Mac, а в их повседневном сценарии использования подразумевается постоянная работа с монитором ноутбука. В таком случае будет комфортнее на 15 дюймах.
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Комментарии

+4717
Carter_Mayers
Крутой апгрейд линейки, но цена между новым Air на 512 SSD и MacBook Pro 14 минимальна.
Вчера в 17:50
#
Alll
+3782
Alll
Поюзав много всего, заменив свой основной смартфон в прошлом году с Айфона на Андроид, могу сказать от себя что вот именно ноутбуки у Эппл не заменимы. То есть если смартфон можно сейчас заменить на вполне достойный и не менее качественный (сам испытал). Но от Макбука не откажусь ни за что. обновил в позапрошлом году на М1 и думаю пока что его хватит на долго. Один тачпад стоит любого ноутбука на рынке, не говоря обо всех других преимуществах.
Вчера в 23:04
#
–393
NYX Alll
Макбук хорош, но поюзай ты уже сопоставимый по стоимости ультрабук. Какой-нибудь huawei matebook. Вот носитесь вы с этим своим тачпадом на маках как с писаной торбой.
Сегодня в 08:58
#
+350
NikTo NYX
Видно, что не пользовались толком ни буком, н тачпадом...
2 часа назад в 14:43
#
–393
NYX NikTo
С 2011 не переставал, каких только не было. Только я параллельно имел честь и др брендов достойные девайсы попользовать. И мне просто всегда смешно читать все это.
2 часа назад в 14:54
#
Hello!
+609
Hello! Alll
А я наоборот не могу к Маку привыкнуть, до такой степени, что решил продать Прошку 21 года.
Сегодня в 11:45
#