Хоть кто-то сделал не скучно! Обзор смартфона HONOR X8b

Георгий
HONOR X8b

Дизайн смартфонов буквально на сногсшибательной скорости стремится к унификации. Зачастую модели внутри одной серии сложно отличить друг от друга. Также мы видим, что за последние несколько лет даже во флагманских линейках размываются визуальные отличия. В мобильной индустрии становится ярким событием, когда производители выпускают гаджет с ярким и заметным дизайном. HONOR X8b — как раз тот самый случай.

Помимо запоминающегося экстерьера, новинка получила основную камеру на 108 МП, топовый AMOLED-экран без мерцания, хорошую фронталку и Magic Capsule. При этом прайс смартфона остается на вполне доступном уровне. Знакомьтесь, перед вами HONOR X8b!

Дизайн

Ко мне в обзор залетел HONOR X8b в расцветке «благородный зеленый». Создавая эту вариацию, производитель, скорее всего, оглядывался на фешн-индустрию, поскольку прослеживается влияние фирменных паттернов и знаменитых зеленых вставок дома GUCCI.

HONOR X8b

На всякий случай отмечу, новинка также доступна в расцветках: титановый серебристый и полночный черный. 

Спинка моего тестового экземпляра выполнена из эко-кожи. В сочетании с яркой расцветкой получаем гаджет для пользователей, которые предпочитают даже с помощью утилитарных гаджетов подчеркивать индивидуальность своего образа и выделяться из толпы.

HONOR X8b

Габариты смартфона составляют 161,05 × 74,55 × 6,78 мм, а вес — всего 166 г. Таким образом получаем заявку на один из самых тонких смартфонов в 2024 году. Как же приятно было взять в руки столь легкий гаджет после флагманских трубок с их нарочитой тяжестью. HONOR X8b отлично лежит в руки и почти не ощущается в кармане.

HONOR X8b

Производитель заявляет, что корпус HONOR X8b получил 5-звездочный сертификат SGS за всестороннюю защиту от падения.

HONOR X8b

На спинке в левом верхнем углу расположился квадратный подиум основной камеры с загрукленными углами. В нем размещены три объектива и вспышка. Рамка прямая, она покрашена в тон задней поверхности. Получается законченный образ.

HONOR X8b

На верхнем торце размещено отверстие дополнительного микрофона. Cлот для двух сим-карт разместился на левой грани. Все физические элементы управление вынесены на правую грань. Здесь качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца, который, к слову, работает быстро и без нареканий. 
На нижнем торце расположились отверстие основного микрофона, порт USB-С и отверстия основного динамика.

Экран


HONOR X8b оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2412 × 1080 и частотой обновления 90 Гц. Пиковый показатель яркости составляет 2000 нит — на дисплее всё отлично видно в помещении и на улице. Углы обзора — хорошие. Картинка сохраняет качество даже при сильных отклонениях.

HONOR X8b

Полезная площадь экрана составляет 93,7%. Толщина верхней и боковых рамок — 1,7 мм. Есть ощущение, как будто нижняя рамка немного толще, но это не просматривается невооруженным взглядом. Во всяком случае «эффекта бороды» я не вижу, а это уже победа для устройства начального уровня из среднеценового диапазона.

HONOR X8b

Производитель заявляет 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. В целом картинка радует насыщенными тонами, но при этом не страдает естественная цветопередача. Работу экрана можно настроить под свои личные предпочтения. Для этого в настройках имеются цветовые профили, шкала цветовой температуры и параметры скорости обновления.

HONOR X8b

Инженеры HONOR всерьез взялись за проблему ШИМа. Я к этому явлению невосприимчив. Впрочем, отмечу, что частота ШИМ HONOR X8b составляет 3240 Гц. На практике этот показатель обеспечивает наиболее комфортный просмотр даже в условиях слабого освещения с низкой яркостью экрана.

Производительность

В качестве аппаратной платформы используется процессор Snapdragon 680. Это уже обкатанный чип, который адекватно ведет себя под нагрузкой — не раскаляет корпус до запредельных температур и не высаживает батарейку, как не в себя.

HONOR X8b

В моей тестовой конфигурации объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Его можно увеличить дополнительно на 8 ГБ с помощью свободного места хранилища и получить в итоге 16 ГБ. Емкость накопителя — 256 ГБ. На мой взгляд, это минимально-оптимальный показатель для комфортного использования смартфона в 2024 году.

Бенчмарки

Из коробки HONOR X8b работает на Android 13 с фирменной оболочкой MagicOS 7.2. Операционка работает шустро и без подлагиваний. У неё чистый и функциональный интерфейс. В смартфоне имеется Magic Capsule — это аналог яблочного Dynamic Island. Она умеет отображать полезную информацию, например, можно запустить таймер и свернуть его в капсулу, а по быстрому нажатию на неё вернуться в приложение. Ожидается, что производитель будет всячески развивать этот элемент интерфейса в новых версиях оболочки.

HONOR X8b

HONOR X8b — не геймерский смартфон. Запустить топовые тайтлы на максималках вряд ли получится, а вот хорошо оптимизированные игры ему вполне по зубам. К примеру, можно вполне комфортно поиграть в PUBG или Call of Duty на средних настройках.

Камера

В качестве основной камеры HONOR X8b получил тройную систему, в которую вошли:
  • Главный датчик на 108 МП с сенсором ISOCELL HM6
  • Ширик на 5 МП
  • 2-мегапиксельная макрокамера
HONOR X8b

Для бренда это вполне стандартный набор. Снимки на главный датчик получаются резкими с высоким уровнем детализации. Цветопередача насыщенная и контрастная. В некоторых сложных сценариях, особенно с контровым освещением, алгоритмы постобработки изображений склонны приукрашивать небо. Отмечу довольно точный баланс белого в сценах с искусственным освещением.
Широкоугольный датчик хорошо отрабатывает дневное освещение, а ночью появляется характерная потеря детализации. 
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Разрешение фронтальной камеры составляет 50 МП. Она комплектуется отдельной вспышкой. Приложение для съемки позволяет переключаться между углами обзора — можно выбирать 0,8 или 1x. Благодаря этому решению смартфон можно использовать для групповых селфи. Снимки получается качественными, с приятной цветопередачей и высокой детализацией.

Максимальное разрешение записываемого видео — 1080p с частотой 30 FPS.

Автономность

Автономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 4500 мА·ч. Несмотря на то, что я неоднократно объявлял номинал в 5000 стандартом, HONOR X8b продемонстрировал адекватную автономность. Впрочем, также нужно учитывать, что батарейка — компромисс очень тонкого корпуса.

HONOR X8b

По опыту использования смартфон не выбивается из привычного повседневного сценария с подзарядкой 1 раз в сутки. В режиме просмотра офлайн-видео гаджет способен продержаться в среднем 18-19 часов. Впрочем, важно понимать, что для этого наблюдения создавались условия близкие к идеальным.

HONOR X8b

Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Как раз такой адаптер идет в комплекте. С ним смартфон заряжается от 0 до 100% в среднем за 1 час 10 минут.

Впечатления

HONOR X8b

К выходу этого обзора стоимость HONOR X8b в базовой конфигурации составляет 21 999 р. Как мне показалось, основные преимущества гаджета: яркий дизайн и эргономика. Также за озвученный прайс можно получить весомый набор преимуществ: основная камера на 108 МП, фронталка на 50 МП с выделенной вспышкой, большой AMOLED-экран без мерцания и проверено предсказуемый процессор.

Что касается недостатков, отмечу отсутствие стереодинамиков и влагозащиты.
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Комментарии

Dmitriy
+853
Dmitriy
Хотя по сути все так же ничего нового. И корпус в дерматине — это гуд ни разу! Пробовал такие, через полгода брать противно.
Вчера в 18:04
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+4421
Gabriel
Тоска зелёная )
час назад в 23:31
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