Обзор смартфона Honor 70: флагман в среднеценовом диапазоне

Первую половину октября я тестировал Honor 70. Этот смартфон запомнился очень бодрой начинкой, приятным дизайном и топовой камерой. В самом начале отвечаю на один из главных вопросов: сервисы Google на месте. А теперь о всех достоинствах и преимуществах устройства максимально подробно.
Распаковка и комплектацияHonor 70 поставляется в минималистичной коробке белого цвета. Комплектация вполне стандартная: смартфон, провод USB-С, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация. Впрочем, нужно отметить наличие быстрого адаптера питания в комплекте.
Дизайн: цвет — просто космосСмартфон выполнен в форм-факторе «водопад» — края спинки и экрана загнуты по бокам. Смотрится такое решение на фоне отката других производителей к прямым дисплеям очень свежо. А еще за счет плавных боковых граней смартфон приятно лежит в руке — утраченное чувство в мире с засильем прямых рубленых силуэтов.
Honor 70 изготавливается в нескольких расцветках:
- Мерцающий кристалл — белый с перламутровым отливом и геометрическим рисунком
- Полночный черный с глянцевой поверхностью
- Изумрудно-зеленый с матовой поверхностью — такой, как раз удалось и раздобыть.
На задней панели в верхнем левом углу расположился довольно массивный модуль камеры, который успел стать визитной карточкой бренда. В двух черных кругах производитель разместил три отверстия объективов и вспышку. В нижнем левом углу нанесен логотип Honor. К сожалению, корпус не получил защиту от брызг воды.
Рамка по бокам очень тонкая. Все физические элементы управления производитель разместил на правой грани. Здесь совмещенная качелька громкости и клавиша блокировки экрана. У кнопок очень приятный упругий ход.
На нижнем торце разместились лоток сим-карты, отверстие микрофона, порт USB-С и динамик — он только один, поэтому стереозвук отсутствует. Впрочем, даже с монодинамиком звучание у смартфона вполне достойное. Разъём 3,5 мм не завезли, а он уже и не нужен в 2022 году, поскольку проводные наушники остались в прошлом. Сканер отпечатка пальца встроен под экран — он довольно точный и быстрый.
Экран: полное погружениеОдно из основных преимуществ Honor 70 — экран. Смотрится он действительно впечатляюще. Смартфон оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 × 2400 пикселей и соотношением сторон 20:9. Плотность пикселей при таких характеристиках составляет 395 ppi.
Отдельно стоит отметить поддержку частоты обновления экрана 120 Гц. Картинка ощущается плавно и естественно. Ширина боковых рамок составляет всего 1 мм, а верхней и нижней — 3 мм. Благодаря этому возникает ощущение, как будто используешь полностью безрамочное устройство — в руке только дисплей и ничего лишнего.
В верхней части экрана по центру размещено круглое отверстие фронтальной камеры, а прямо над ним в рамке — разговорный динамик. Дисплей не бликует даже на ярком солнце и сохраняет хорошие углы обзора при сильных отклонениях. Запаса яркости хватает для всех сценариев использования в помещении или на улице.
Настройки экрана позволяют регулировать частоту обновления, можно выбирать 60 Гц, 120 Гц или автоматический параметр, который будет подстраивать герцовку самостоятельно. Помимо этого, имеется возможность настраивать цветовой режим и температуру с помощью предустановок или специальной шкалы. Не будет лишним упомянуть, что производитель не забыл добавить функцию снижение УФ-излучения для снижения усталости глаз. Её включение можно настроить по расписанию.
Также отдельно похвалю экран Honor 70 за приятную и естественную цветопередачу. Оттенки, тона и полутона выглядят максимально реалистично без заметных искажений в сторону перенасыщения.
Производительность: без компромиссовHonor 70 работает на процессоре предфлагманского уровня — Snapdragon 778G Plus с поддержкой сетей пятого поколения (5G). Что касается памяти, объем оперативной составляет 8 ГБ с возможностью расширения до 10 ГБ (за счет свободного места хранилища), а накопителя — 128 или 256 ГБ. Поддержка расширения хранилища с помощью карт microSD, к сожалению, отсутствует.
В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 534 053 балла. Также смартфон хорошо себя демонстрирует в тесте на троттлинг — с результатами можно ознакомиться на скриншоте ниже. Как видно по графику смартфон на протяжении тестирования не перегревается и удерживает высокую производительность.
В целом Snapdragon 778G Plus успел себя зарекомендовать с точки зрения энергоэффективности и достойного запаса мощности. Honor 70 без проблем справляется с запуском самых тяжелых игр на среднем уровне графики. В повседневных сценариях недостатка производительности не ощущается — интерфейс работает плавно и отзывчиво, а приложения запускаются быстро.
Смартфон из коробки работает на Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1. У неё очень удобный интерфейс. Визуально она в меру лаконичная без ущерба функциональной составляющей. Как и упоминалось в начале — магазин Google Play и все сервисы на месте.
Камера: очень достойный уровеньА теперь переходим, возможно, к одному из главных достоинств Honor 70 — камере. Устройство оснащается основной системой из трех датчиков:
- Главный на 54 МП с сенсором IMX800 и светосилой f/1,9
- Широкоугольный на 50 МП с f/2,2
- Датчик глубины для портретной съемки на 2 МП с f/2,4
Для обработки изображений с камеры используется специальный алгоритм Honor Image Engine, позволяющий получать изображения очень высокого уровня, которые по качеству довольно близки к фотоаппаратам из класса «цифрокомпакт». Отличные кадры получаются буквально «от бедра». Другими словами, смартфон получил очень эффективное сочетание простого интереса, качественных сенсоров и эффективного алгоритма.
Также хочу похвалить Honor за грамотный подход к «компоновке» системы основной камеры. Производитель не стал пичкать смартфон «мусорными» модулями с низким разрешением ради количества. Вместо этого устройство оснастили двумя самыми востребованными датчиками на 54 и 50 МП. К слову, ширик также получил поддержку макросъёмки.
Фотографии при любых условиях освещения получаются с высокой детализацией. Все снимки отличаются довольно широким динамическим диапазоном и приятной цветопередачей. Автофокус в большинстве случаев срабатывает верно, а баланс белого точный.
Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Она довольно точно передает тон кожи на автопортретах в помещении и на улице. Датчик отличается высокой детализацией и естественной цветопередачей. Есть встроенный бьютификатор, позволяющий настраивать черты лица непосредственно во время съемки. Так, например, можно включить сглаживание для кожи. Главное не перебарщивать с такими настройками, чтобы сохранить естественность.
Автономность: всё как положеноHonor 70 оснащается аккумулятором на 4800 мА·ч — довольно стандартная характеристика. С такой батареей смартфон в обычном повседневном сценарии работает привычные сутки.
В комплекте с Honor 70 идёт зарядное устройство мощностью 66 Вт. С ним смартфон от 0 до 100 процентов заряжается в среднем за 50-55 минут.
Технические характеристики
- Процессор: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 778G Plus
- Память: 8/128 или 8/256 ГБ
- Экран: OLED, 6,67″, 1080×2400, 20:9, 395 ppi, 120 Гц
- Основная камера: 54 + 50 + 2 МП
- Фронтальная камера: 32 МП
- ОС: Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1
- NFC: Да
- Bluetooth: 5.2
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц
- Аккумулятор: 4800 мА·ч с быстрой зарядкой 66 Вт
- Габариты: 161×73×7,9 мм
- Вес: 178 г
Итоги: правильный баланс в сочетании характеристик и стоимостиНа момент публикации средняя стоимость Honor 70 в конфигурации с 8/128 ГБ составляет 37 990 р. Таким образом получается, что перед нами заявка на флагманский уровень из среднеценового диапазона.
За время тестирования Honor 70 оставил массу положительных впечатлений. В числе преимуществ отмечаю приятный дизайн с интересной расцветкой, которая «играет» в зависимости от освещения; яркий и большой OLED-экран с очень тонкими рамками; ощутимый запас производительности и топовую камеру на 54 МП, обеспечивающую высокий уровень съемки.
Список недостатков получился следующим: отсутствие поддержки microSD, eSIM и защиты от брызг. Даже на фоне этих придирок Honor 70 предлагает бодрый набор характеристик в сочетании с адекватной стоимостью.