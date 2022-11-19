Обзор смартфона Honor 70: флагман в среднеценовом диапазоне

Распаковка и комплектация

Дизайн: цвет — просто космос

Мерцающий кристалл — белый с перламутровым отливом и геометрическим рисунком

Полночный черный с глянцевой поверхностью

Изумрудно-зеленый с матовой поверхностью — такой, как раз удалось и раздобыть.

Экран: полное погружение

Производительность: без компромиссов

Камера: очень достойный уровень

Главный на 54 МП с сенсором IMX800 и светосилой f/1,9

Широкоугольный на 50 МП с f/2,2

Датчик глубины для портретной съемки на 2 МП с f/2,4

Автономность: всё как положено

Технические характеристики

Процессор : восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 778G Plus

: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 778G Plus Память : 8/128 или 8/256 ГБ

: 8/128 или 8/256 ГБ Экран : OLED, 6,67″, 1080×2400, 20:9, 395 ppi, 120 Гц

: OLED, 6,67″, 1080×2400, 20:9, 395 ppi, 120 Гц Основная камера : 54 + 50 + 2 МП

: 54 + 50 + 2 МП Фронтальная камера : 32 МП

: 32 МП ОС : Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1

: Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1 NFC : Да

: Да Bluetooth : 5.2

: 5.2 Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц

: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Аккумулятор : 4800 мА·ч с быстрой зарядкой 66 Вт

: 4800 мА·ч с быстрой зарядкой 66 Вт Габариты : 161×73×7,9 мм

: 161×73×7,9 мм Вес: 178 г

Итоги: правильный баланс в сочетании характеристик и стоимости

Первую половину октября я тестировал Honor 70. Этот смартфон запомнился очень бодрой начинкой, приятным дизайном и топовой камерой. В самом начале отвечаю на один из главных вопросов: сервисы Google на месте. А теперь о всех достоинствах и преимуществах устройства максимально подробно.Honor 70 поставляется в минималистичной коробке белого цвета. Комплектация вполне стандартная: смартфон, провод USB-С, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация. Впрочем, нужно отметить наличие быстрого адаптера питания в комплекте.Смартфон выполнен в форм-факторе «водопад» — края спинки и экрана загнуты по бокам. Смотрится такое решение на фоне отката других производителей к прямым дисплеям очень свежо. А еще за счет плавных боковых граней смартфон приятно лежит в руке — утраченное чувство в мире с засильем прямых рубленых силуэтов.Honor 70 изготавливается в нескольких расцветках:Цвет — как отдельный элемент дизайна. Смотрится расцветка очень необычно, поскольку имеет особенность изменять оттенок в зависимости от температуры освещения. К примеру, в помещении с теплыми источниками света спинка становится зеленой, а на улице в пасмурную погоду отдает холодной синевой.На задней панели в верхнем левом углу расположился довольно массивный модуль камеры, который успел стать визитной карточкой бренда. В двух черных кругах производитель разместил три отверстия объективов и вспышку. В нижнем левом углу нанесен логотип Honor. К сожалению, корпус не получил защиту от брызг воды.Рамка по бокам очень тонкая. Все физические элементы управления производитель разместил на правой грани. Здесь совмещенная качелька громкости и клавиша блокировки экрана. У кнопок очень приятный упругий ход.На нижнем торце разместились лоток сим-карты, отверстие микрофона, порт USB-С и динамик — он только один, поэтому стереозвук отсутствует. Впрочем, даже с монодинамиком звучание у смартфона вполне достойное. Разъём 3,5 мм не завезли, а он уже и не нужен в 2022 году, поскольку проводные наушники остались в прошлом. Сканер отпечатка пальца встроен под экран — он довольно точный и быстрый.Одно из основных преимуществ Honor 70 — экран. Смотрится он действительно впечатляюще. Смартфон оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 × 2400 пикселей и соотношением сторон 20:9. Плотность пикселей при таких характеристиках составляет 395 ppi.Отдельно стоит отметить поддержку частоты обновления экрана 120 Гц. Картинка ощущается плавно и естественно. Ширина боковых рамок составляет всего 1 мм, а верхней и нижней — 3 мм. Благодаря этому возникает ощущение, как будто используешь полностью безрамочное устройство — в руке только дисплей и ничего лишнего.В верхней части экрана по центру размещено круглое отверстие фронтальной камеры, а прямо над ним в рамке — разговорный динамик. Дисплей не бликует даже на ярком солнце и сохраняет хорошие углы обзора при сильных отклонениях. Запаса яркости хватает для всех сценариев использования в помещении или на улице.Настройки экрана позволяют регулировать частоту обновления, можно выбирать 60 Гц, 120 Гц или автоматический параметр, который будет подстраивать герцовку самостоятельно. Помимо этого, имеется возможность настраивать цветовой режим и температуру с помощью предустановок или специальной шкалы. Не будет лишним упомянуть, что производитель не забыл добавить функцию снижение УФ-излучения для снижения усталости глаз. Её включение можно настроить по расписанию.Также отдельно похвалю экран Honor 70 за приятную и естественную цветопередачу. Оттенки, тона и полутона выглядят максимально реалистично без заметных искажений в сторону перенасыщения.Honor 70 работает на процессоре предфлагманского уровня — Snapdragon 778G Plus с поддержкой сетей пятого поколения (5G). Что касается памяти, объем оперативной составляет 8 ГБ с возможностью расширения до 10 ГБ (за счет свободного места хранилища), а накопителя — 128 или 256 ГБ. Поддержка расширения хранилища с помощью карт microSD, к сожалению, отсутствует.В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 534 053 балла. Также смартфон хорошо себя демонстрирует в тесте на троттлинг — с результатами можно ознакомиться на скриншоте ниже. Как видно по графику смартфон на протяжении тестирования не перегревается и удерживает высокую производительность.В целом Snapdragon 778G Plus успел себя зарекомендовать с точки зрения энергоэффективности и достойного запаса мощности. Honor 70 без проблем справляется с запуском самых тяжелых игр на среднем уровне графики. В повседневных сценариях недостатка производительности не ощущается — интерфейс работает плавно и отзывчиво, а приложения запускаются быстро.Смартфон из коробки работает на Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1. У неё очень удобный интерфейс. Визуально она в меру лаконичная без ущерба функциональной составляющей. Как и упоминалось в начале — магазин Google Play и все сервисы на месте.А теперь переходим, возможно, к одному из главных достоинств Honor 70 — камере. Устройство оснащается основной системой из трех датчиков:Для обработки изображений с камеры используется специальный алгоритм Honor Image Engine, позволяющий получать изображения очень высокого уровня, которые по качеству довольно близки к фотоаппаратам из класса «цифрокомпакт». Отличные кадры получаются буквально «от бедра». Другими словами, смартфон получил очень эффективное сочетание простого интереса, качественных сенсоров и эффективного алгоритма.Также хочу похвалить Honor за грамотный подход к «компоновке» системы основной камеры. Производитель не стал пичкать смартфон «мусорными» модулями с низким разрешением ради количества. Вместо этого устройство оснастили двумя самыми востребованными датчиками на 54 и 50 МП. К слову, ширик также получил поддержку макросъёмки.Фотографии при любых условиях освещения получаются с высокой детализацией. Все снимки отличаются довольно широким динамическим диапазоном и приятной цветопередачей. Автофокус в большинстве случаев срабатывает верно, а баланс белого точный.Смартфон записывает видео в максимальном разрешении с 30 кадрами в секунду. Впрочем, на выбор доступен режим с 60 FPS в разрешении 1080р. Для видео есть поддержка смарт-видеофокуса. Эта функция с помощью искусственного интеллекта прямо во время видеосъёмки позволяет выбирать объект фокуса. Камера будет следить за ним, акцентируя внимание. По итогу получается два видео — с общим планом и с выбранным объектом.Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. Она довольно точно передает тон кожи на автопортретах в помещении и на улице. Датчик отличается высокой детализацией и естественной цветопередачей. Есть встроенный бьютификатор, позволяющий настраивать черты лица непосредственно во время съемки. Так, например, можно включить сглаживание для кожи. Главное не перебарщивать с такими настройками, чтобы сохранить естественность.Honor 70 оснащается аккумулятором на 4800 мА·ч — довольно стандартная характеристика. С такой батареей смартфон в обычном повседневном сценарии работает привычные сутки.В комплекте с Honor 70 идёт зарядное устройство мощностью 66 Вт. С ним смартфон от 0 до 100 процентов заряжается в среднем за 50-55 минут.На момент публикации средняя стоимость Honor 70 в конфигурации с 8/128 ГБ составляет 37 990 р. Таким образом получается, что перед нами заявка на флагманский уровень из среднеценового диапазона.За время тестирования Honor 70 оставил массу положительных впечатлений. В числе преимуществ отмечаю приятный дизайн с интересной расцветкой, которая «играет» в зависимости от освещения; яркий и большой OLED-экран с очень тонкими рамками; ощутимый запас производительности и топовую камеру на 54 МП, обеспечивающую высокий уровень съемки.Список недостатков получился следующим: отсутствие поддержки microSD, eSIM и защиты от брызг. Даже на фоне этих придирок Honor 70 предлагает бодрый набор характеристик в сочетании с адекватной стоимостью.