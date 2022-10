Представлен Honor Play 40 Plus — с сервисами Google и батареей 6000 мАч

Бренд Honor выпустил новый смартфон. Модель называется Honor Play 40 Plus и будет продаваться как в Китае, так и в других странах.Honor Play 40 Plus получил экран диагональю 6,74 дюйма с частотой обновления 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 700 со встроенным 5G-модемом, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 или 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с 22,5-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. Фронтальная камера 5-мегапиксельная, а основная камера обладает двумя модулями, один из которых делает снимки с разрешением до 50 Мп. Сканер отпечатков пальцев размещён сбоку в кнопке включения. Также предусмотрен 3,5-мм аудиоразъём для подключения проводных наушников и колонок. Несмотря на большой экран и ёмкий аккумулятор, смартфон весит всего 196 г.Honor Play 40 Plus будет продаваться в Китае по цене 1199, 1399 или 1599 юаней в зависимости от объёма памяти (10 200, 11 900 или 13 600 рублей). Будет ли он официально поставляться в Россию, пока неизвестно.