Обзор HONOR Pad 8: планшет для развлечений с большим экраном и 8 динамиками

Дизайн

Экран

Звук и производительность

Автономность

Технические характеристики

Процессор: Snapdragon 680

Экран: IPS, 12 дюймов, 2000 × 1200

Оперативная память: 6 ГБ

Накопитель: 128 ГБ

Bluetooth: 5.1

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц

Основная камера: 5 МП со светосилой f/2.2 и автофокусом

Фронтальная камера: 5 МП со светосилой f/2.2 без автофокуса

Аккумулятор: 7250 мАч

ОС: Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1

Габариты: 278,5 × 174,1 × 6,9 мм

Вес: 520 г

В качестве вывода

Планшеты делятся на две категории — универсальные и развлекательные гаджеты. В первом случае устройства вполне способны потягаться по функциональности с ноутбуками. Их покупают, как правило, под конкретные задачи, например, для создания диджитал-контента. Вторая категория — самая популярная, это те самые гаджеты, которые лежат на наших прикроватных тумбочках. Они используются для мобильного гейминга, просмотра фильмов и сериалов, чтения книг, а также для общения в соцсетях и мессенджерах.К нам на обзор как раз попал планшет из категории развлекательных устройств — HONOR Pad 8. Новинка получила большой экран, объемный звук, металлический корпус и достойный запас автономности. А теперь обо всех особенностях устройства с подробностями.Дизайн HONOR Pad 8 — это актуальный силуэт с прямыми гранями. В нем главенствуют строгость линий и минимализм. Производитель в дизайне нарочито избавляется от лишних деталей.Планшет облачен в очень легкий и тонкий цельнометаллический корпус. Его толщина составляет 6,9 мм, а весит он при этом всего 520 г. У HONOR получилось действительно легкое устройство, которое вполне можно придерживать одной рукой, например, во время просмотра роликов на YouTube. При этом легкость не мешает планшету производить впечатление надежного устройства с качественной и цельной конструкцией.HONOR Pad 8 доступен в темно-синем цвете — это приятный и глубокий оттенок. На задней поверхности по центру нанесен логотип бренда, который практически незаметен невооруженным взглядом. В левом верхнем углу разместился аккуратный модуль основной камеры с одним объективом.Практически всю поверхность торцов заняли отверстия динамиков. На одном из них разместился порт USB-C. Качелька регулировки громкости и кнопка блокировки экрана расположены на правой грани устройства — привычная для планшетов компоновка.Отдельно похвалю за размещение фронтальной камеры. Её поместили по центру длинной рамки. Производитель понимает, что основное время развлекательный гаджет используется в горизонтальном положении.HONOR Pad 8 оснащается 12-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 × 1200 пикселей с плотностью 194 ppi. Его полезная площадь составляет 87% при толщине рамок 7,2 мм.Что первое бросается в глаза? Производитель буквально упаковал экран с диагональю 12 дюймов в форм-фактор 10,4-дюймовых планшетов. Не знаю как вам, а мне дисплея много не бывает, если это не несёт за собой пропорционального увеличения корпуса.Дисплей HONOR Pad 8 получил два сертификата TÜV Rheinland — по снижению уровня синего цвета и подавлению мерцания. В настройках устройства предусмотрены режимы защиты зрения Eye Comfort и «Электронной книги», а также темный режим для слабого освещения и возможность повышения четкости с контрастностью при ярком свете.В целом экран радует приятной и спокойной цветопередачей. У него хорошие углы обзора — картинка не искажается даже при сильных отклонениях, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Запаса яркости хватает для комфортного использования в помещении и на улице, но не под ярким солнцем.HONOR Pad 8 получил аудиосистему, которая представлена массивом из 8 динамиков. Есть поддержка аудиокодека DTS:X Ultra и фирменной технологии HONOR Histen, которая распознает акустический сценарий и подбирает под него подходящий режим. Планшет создает объемное звучание, которое наилучшим образом подходит для просмотра видео. Впрочем, за время тестирования неоднократно использовал гаджет в качестве настольного решения для фонового прослушивания музыки в потоковых сервисах. Встроенные динамики передают вполне ощутимые низкие частоты, а запаса их громкости хватает, чтобы наполнить звуком небольшую комнату.За производительность в HONOR Pad 8 отвечают процессор Snapdragon 680 и 6 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения за счет свободного места накопителя, ёмкость которого составляет 128 ГБ — оптимальный уровень для всех повседневных сценариев использования.В бенчмарке AnTuTu планшет набрал более 278 000 баллов. С результатами вы можете ознакомиться ниже. Как я неоднократно упоминал, Snapdragon 680 — довольно «холодный» чип. Планшет не перегревается на пиковых нагрузках, поэтому не троттлит — обратите внимание на график CPU Throttling Test.Запаса производительности не хватит для комфортного гейминга в топовые проекты на максималках. О Genshin Impact лучше сразу забыть. Тем не менее планшет шустро тянет наиболее оптимизированные игровые релизы. Так, например, вы без проблем сможете побегать в Call Of Duty Mobile с настройками графики не выше среднего.Из коробки HONOR Pad 8 работает на Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1. У неё плавный интерфейс — приложения запускаются и переключаются быстро, запуск различных меню и переключение рабочих столов не лагает. Визуально интерфейс лаконичен и не перегружен избыточной функциональностью.В нижней части экрана расположен удобный док для быстрого доступа к приложениям. На рабочих столах имеется возможность создавать большие папки с запуском приложений в одно касание. Также не обошлось без экосистемных функций, например, HONOR Share позволяет без проводов передавать файлы с планшета на смартфоны или ноутбуки бренда. Для многозадачности можно воспользоваться режимом разделенного экрана, который позволяет использовать одновременно до четырех различных приложений. Таким образом можно просматривать спортивные трансляции и одновременно обсуждать их в соцсетях или мессенджерах. Магазин Google Play и другие сервисы Google — на месте.Что касается аксессуаров, для HONOR Pad 8 доступен фирменный чехол-клавитура. С его помощью можно расширить функциональность устройства до мобильного инструмента для работы с текстами и таблицами.Автономную работу планшету обеспечивает аккумулятор с ёмкостью 7250 мАч. Комплектная проводная зарядка мощностью 22,5 Вт способна зарядить батарею от 0 до 100% примерно за два часа. Полностью заряженного аккумулятора хватает приблизительно 10 часов в режиме воспроизведения потокового видео — это достойный показатель, учитывая тонкий и легкий корпус HONOR Pad 8.Перед тем как подвести итог, напомню почему я подробно не рассматриваю камеры в планшетах. На мой взгляд, снимать на устройство подобного форм-фактора — неудобно. В большинстве повседневных сценариев основная камера планшета используется номинально — отснять конспект, сделать фото документов и тд. Что касается фронтальной камеры, её разрешение составляет 5 МП. Этого вполне достаточно для видеозвонков.Итак, HONOR Pad 8 претендует на звание вашего развлекательного спутника дома и в поездках. На момент публикации в розничных сетях его стоимость начинается от 20 000 рублей. За этот прайс вы получите устройство с лаконичным дизайном в металлическом корпусе, большой 12-дюймовый экран, 8 динамиков для объемного звучания и хороший запас автономности. Это основные характеристики устройства для развлечений.Что касается недостатков — они компромиссные. В их числе отсутствие в линейке модели с LTE — для просмотра интернета в дороге придется использовать смартфон в режиме модема. Также стоит отметить, что запаса яркости экрана не хватит для использования планшета на улице под очень ярким солнцем. В остальном — у HONOR получилось упаковать в новинку баланс между набором преимуществ и стоимостью гаджета.