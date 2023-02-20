Обзор смартфона HONOR X9a: а что, так можно было?!

Встречаем по одежке: комплектация, дизайн, эргономика

Лицо смартфона: экран

Авто — устройство самостоятельно подбирает частоту в зависимости от контента. Этот режим позволяет добиться баланса между производительностью и энергопотреблением

Высокая — 120 Гц. Картинка будет плавной, но батарейка разряжается быстрее.

Стандарт — 60 Гц. Позволяет увеличить время автономной работы.

Производительность: быстрый и холодный

Камера

Основной сенсор на 64 МП с диафрагмой f/1.8

Широкоугольный на 5 МП с диафрагмой f/2.2

Датчик макро на 2 МП с диафрагмой f/2.4

Размытие — для предметной съемки с размытым фоном;

Ночь — для съемки в условиях с плохим освещением;

Портрет — позволяет размывать фон непосредственно во время съемки, а также слегка корректировать черты лица. Для это в видоискателе появляются кнопки «Украшение» и «Диафрагма»;

Фото — стандартный режим с ручным переключателем объективов и улучшением при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, которые при необходимости можно отключить;

Видео — максимальное разрешение снимаемого видео составляет 1080p с частотой 30 кадров в секунду;

Мультивидео — позволяет снимать одновременно на основную и фронтальную камеры;

PRO — режим с ручными настройками съемки;

Панорама;

HDR — создает фотографии с расширенным динамическим диапазоном, позволяющим запечатлеть больше деталей в самых темных и светлых областях кадра;

Отрезок времени — позволяет записывать таймлапсы;

Супермакро — для съемок крупным планом;

HIGH-RES — съемка в максимальном разрешении 64 МП (по умолчанию основной сенсор снимает в 16 МП).

Автономность: очень хороший запас

Технические характеристики

Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080, 120 Гц, 395 ppi

Процессор: Qualcomm Snapdragon 695

Оперативная память: 6+5 ГБ

Накопитель: 128 ГБ

Bluetooth: 5.1

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

NFC: Да

Основная камера: 64 + 5 + 2 МП

Фронтальная камера: 16 МП

Аккумулятор: 5100 мАч

Операционная система: Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1

Габариты: 161,6 × 73,9 × 7,9 мм

Вес: 175 г.

В качестве вывода

Топовый OLED-экран с частотой 120 Гц

Тонкий и легкий корпус с приятным дизайном

Емкий аккумулятор на 5100 мАч

Достойный запас производительности

Камера на 64 МП

Все физические клавиши на одной грани устройства

Отсутствие защиты от влаги

Слабый модуль макро на 2 МП

Отсутствие слота для карточек памяти microSD

В среднеценовом диапазоне смартфонов яркое пополнение — встречайте, HONOR X9a. Бренд упаковал в свежий гаджет с доступным ценником внушительный набор характеристик флагманского уровня, в числе которых бодрый дизайн с утонченным силуэтом, OLED-экран с частотой 120 Гц и внушительный запас автономности.На первый взгляд может показаться, что в HONOR перед запуском X9a избавились от компромиссных решений в пользу наиболее востребованных характеристик. Во всяком случае всё именно так и выглядит на «бумаге». Мы провели достаточно времени с X9a, чтобы рассказать о всех его особенностях максимально подробно через призму наших впечатлений и закрыть вопрос: «А что, так можно было?!»Комплектация HONOR X9a — спартанская. В коробку производитель сложил, помимо смартфона, только самые необходимые аксессуары: инструмент для извлечения лотка сим-карт, провод USB-С и адаптер питания мощностью 40 Вт. Что касается комплектных чехлов, давайте будем честны — зачастую бренды сопровождают свои гаджеты невзрачным куском силикона. Лучше подобрать самостоятельно качественный аксессуар на свой вкус, а еще интереснее — не прятать такого красавца в кейсы.Как и упоминалось выше, HONOR X9a получил утонченный силуэт. Этому способствуют загнутые по бокам края экрана и задней панели. Толщина смартфона составляет всего 7,9 мм, а вес — 175 г. Гаджет получился довольно легким — за это моё запястье ему говорит отдельное спасибо.В нашем обзоре HONOR X9a в цвете «мерцающий лед». Он также доступен в расцветках «полночный черный» и «изумрудно-зеленый». Под конец зимы возникает острая нехватка ярких красок, поэтому мой выбор остановился на «мерцающем льде» — эта раскраска интересно переливается под лучами солнца (в Питере, конечно же — редкость, но тем не менее). Расцветка получилась универсальной и не вызывает принадлежности к уже устаревшим определениям «мужского» или «женского» цвета.Производитель интересно обыграл модуль основной камеры — объективы и вспышка вписаны в крупное кольцо, которое размещается на спинке в верхней части по центру. Я усмотрел в этом решении некую иронию над другими брендами, потерявшими здравый смысл в вопросе размеров камерной площадки.Спинка смартфона выполнена из пластика с матовой поверхностью, который выглядит как стекло. Тактильно он очень приятен, а благодаря светлой расцветке не собирает следов от рук — за неделю использования мне ни разу не понадобилась микрофибра.Несмотря на утонченные грани, смартфон очень хорошо лежит в руке. Торцы у него прямые. На верхнем расположились отверстие дополнительного микрофона, а на нижнем слева направо — лоток сим-карт, микрофон, порт USB-С и решетка динамика.Все физические клавиши, которые отвечают за регулировку громкости и блокировку экрана, расположились на правой грани. Мне такая компоновка не очень нравится.Корпус HONOR X9a произвел впечатление гаджета с качественной сборкой и приятными материалами. Все элементы конструкции органично дополняют друг друга, ничего не люфтит.Смартфон получил по-настоящему флагманский OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2400 x 1080 пикселей и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. По словам производителя, пиковый показатель яркости составляет 800 нит — этого достаточно для комфортного использования в помещении и на улице под ярким солнцем. Экран сохраняет читаемость и цветопередачу даже под прямыми солнечными лучами.Дисплей снижает дискомфорт у людей с чувствительным зрением при низком уровне яркости подсветки за счет ШИМ с частотой 1920 Гц. Также экран HONOR X9a получил сертификат TÜV Rheinland по снижению уровня синего света. Для этого в настройках устройства имеется соответствующий режим.По бокам дисплея ультратонкие рамки. Таким образом полезная площадь экрана составляет до 93%. Сверху и снизу рамки равномерны — эффект «бороды» отсутствует. Защищает дисплей усиленное стекло толщиной 0,65 мм (зачастую в смартфонах из аналогичного ценового диапазона используются стекла толщиной 0,55 мм).В нижней части под экран встроен сканер отпечатка пальца. Он срабатывает быстро и без нареканий.Смартфоны с изогнутыми экранами иногда омрачают пользовательский опыт случайными нажатиями. Чтобы этого избежать HONOR X9a получил технологию защиты. Она способна отличать преднамеренные действия пользователя от случайных прикосновений. Точная обработка касаний обеспечивается за счет частоты дискретизации 300 Гц и обработки касаний с точностью менее 1 пикселя.Похвалю дисплей HONOR X9a за оптимальную диагональ и сочную цветопередачу. К слову о последнем, настройки смартфона позволяют подгонять цветовой режим и температуру под свои индивидуальные особенности. Также имеется возможность вручную установить частоту обновления экрана с помощью предварительных установок:За производительность в смартфоне отвечает 6-нм процессор Qualcomm Snapdragon 695, накопитель на 128 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти с технологией расширения еще на 5 ГБ. Прогнал смартфон в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами можно ознакомиться на скриншотах.Snapdragon 695 успел зарекомендовать себя с точки зрения хорошего соотношения высокой производительности и энергоэффективности. Это довольно холодный чип — обратите на график CPU Throttling Test. Ему удается держать пиковую производительность без видимых просадок. При этом задняя крышка смартфона едва ощутимо нагревается.Также я протестировал HONOR X9a в нескольких играх — Arena of Valor и Call Of Duty Mobile. Смартфон шустро их запускает и демонстрирует хороший уровень производительности без лагов на протяжении длительных игровых сессий.Работает HONOR X9a из коробки на Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1. У неё приятный и лаконичный интерфейс. С функциональностью также полный порядок. К примеру, с помощью функции HONOR Share можно без проводов передавать файлы на планшеты и ноутбуки бренда. Еще одна важная возможность — режим «Мультиэкран». Он позволяет отображать на планшете или ноутбуке экран смартфона — это можно использовать для трансфера данных, а также для приема звонков и редактирования файлов из памяти смартфона. На всякий случай подчеркну: сервисы Google и модуль NFC для бесконтактной оплаты — на месте.В качестве основной камеры HONOR X9a оснащается системой из трех объективов, в которую вошли:Приложение камеры предлагает довольно большой список творческих режимов:Основной сенсор позволяет получить достойные снимки практически при любом освещении. Картинка радует мягкой и естественной цветопередачей с хорошим уровнем детализации по всему кадру.На ширик получаются хорошие кадры при дневном освещении. По углам заметны легкое виньетирование и небольшая потеря детализации. Эти особенности характерны для большинства широкоугольных линз из аналогичного ценового диапазона.В сценах со сложным освещением к съемке активно подключаются алгоритмы. Они заметно вытягивают тени и наворачивают уровень резкости. Также мне показалось, что по балансу белого ночью картинка слегка уходит в теплые оттенки. В целом это не критично и можно поправить средствами встроенного редактора изображений.Про третий объектив особо нечего сказать. Это сенсор на 2 МП с фокусным расстоянием 4 см. На мой взгляд, он годится только для развлечений, поскольку такое разрешение в 2023 выглядит несерьезно. Как мне кажется, от этого объектива можно было бы вполне безболезненно отказаться.Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП. Селфи получаются с хорошей детализацией и мягкой цветопередачей. С фронталкой также можно использовать портретный режим, настраивая уровень размытия прямо во время съемки.За автономную работу отвечает аккумулятор на 5100 мАч — достойный показатель, учитывая, что некоторые производители до сих пор встраивают в свои флагманы батареи на 4500-4700 мАч. Полностью заряженного аккумулятора хватает на стандартный день в повседневном сценарии. Впрочем, при необходимости заряд можно растянуть и на более длительный период, если слегка поубавить свои аппетиты в играх и снизить частоту обновления экрана. Таким способом нетребовательные пользователи могут получить два дня без подзарядки. Также отметим, что HONOR X9a получил золотую отметку DXOMARK в рейтинге автономности, заняв 5 место в глобальном списке и 3-е в своей категории.Есть поддержка быстрой зарядки. Так, например, комплектным адаптером мощностью 45 Вт можно зарядить смартфон от 0 до 100% примерно за час. Очень достойный показатель для аккумулятора на 5100 мАч.HONOR в очередной раз демонстрирует свою способность залетать с двух ног в любой ценовой диапазон, будь то доступные или флагманские устройства. Стоимость X9a стартует от 27 990 рублей, а до 2 марта его можно приобрести в рамках специального предложения за 24 990 рублей с TWS-наушниками HONOR Choice Earbuds X3 в подарок. За такой прайс можно получить весьма ощутимый набор преимуществ, среди которых:Впрочем, кое-что можно записать и в список недостатков, которые на фоне достоинств выглядят мелкими компромиссами:Отвечаем на вопрос: «А что, так можно было?!» Судя по всему, да. Производитель буквально напичкал под завязку смартфон флагманскими характеристиками. При этом обошлось без ощутимых компромиссов и всё это уместилось в доступный ценник.