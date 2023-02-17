В России начались продажи смартфона Honor X9a и планшета Honor Pad 8





Смартфон Honor X9a появился на российском рынке в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «Мегафон» и Ozon, Wildberries. Он обладает OLED-экраном с частотой обновления до 120 Гц и отображением 1,07 миллиарда цветов, процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G, тройной камерой на 64 Мп и аккумулятором 5100 мАч.Изогнутый OLED-экран 6,67 дюйма с яркостью до 800 нит поддерживает разрешение 2400×1080 пикселей. Дизайн с тонкими рамками обеспечивает 93% полезной площади экрана. Частота обновления до 120 Гц обеспечивает плавные анимации. Honor X9a использует технологию защиты от ложных срабатываний по краям экрана при использовании одной рукой. Смартфон работает с ШИМ-частотой до 1920 Гц, уменьшающей мерцание и нагрузку на глаза для безопасного просмотра контента.Тройная камера Honor X9a оснащена основным сенсором с разрешением 64 Мп, ультраширокоугольная камера 5 Мп расширяет возможности, а макрокамера 2 Мп отвечает за съёмку крупных планов.При толщине корпуса 7,9 мм и весе 175 г Honor X9a оснащен аккумулятором на 5100 мАч, обеспечивающим 29 часов воспроизведения музыки, 24 часа просмотра видео на YouTube, 19 часов просмотра роликов в TikTok, 21 час использования социальных сетей или 11 часов игр. Технология быстрой зарядки Honor SuperCharge 40 Вт в течение 30 минут способна зарядить аккумулятор для 12,5 часов просмотра видео.Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon® 695 5G демонстрирует высокую производительность. Honor X9a оснащен технологией расширения оперативной памяти за счёт накопителя до 11 ГБ.Honor X9a работает под управлением Magic UI 6.1 на базе операционной системы Android 12. В смартфоне используется фирменная технология Anti-Aging Engine, препятствующая снижению производительности с течением времени.Смартфон Honor X9a будет продаваться за 27 990 рублей. В период с 17 февраля по 2 марта действует специальное предложение — 24 990 рублей, а первые покупатели получат в подарок TWS-наушники Honor Choice Earbuds X3.Планшет Honor Pad 8 продаётся в тех же магазинах электроники и на маркетплейсах. Он обладает FullView-экраном разрешением 2000×1200 пикселей и отображает до 1,07 миллиарда цветов. Ещё одна особенность Honor Pad 8 — тонкие рамки с полезной площадью экрана 87%. Планшет получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению синего света на аппаратном уровне и по подавлению мерцания.Отличительной особенностью Honor Pad 8 стала аудиосистема из 8 динамиков (4 низкочастотных и 4 высокочастотных), которые симметрично расположены с обеих сторон устройства. Аудиокодек DTS: X Ultra создает объёмное звучание, а технология Honor Histen подбирает оптимальные настройки в зависимости от типа контента. Планшет также получил сертификат Hi-Res Audio, а во время аудиовызовов и онлайн-встреч используется алгоритм улучшения голоса.Honor Pad 8 имеет цельноалюминиевый корпус, для финишного покрытия используется технология пескоструйной обработки и анодирование с созданием глубокого синего цвета поверхности металла. Планшет весит 520 г и обладает толщиной 6,9 мм. Он работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а постоянной памяти — 128 ГБ. Для более эффективной многозадачности и работы фоновых процессов поддерживается технология расширения оперативной памяти. Magic UI 6.1 на базе Android 12 предлагает инструменты для продуктивной работы: док для избранных приложений, большие папки на домашнем экране, режим многозадачности с одновременным запуском до 4 окон. Пользователям также доступны экосистемная технология Honor Share и режим «Мультиэкран» для передачи данных, совместной работы с документами и трансляции экрана.\Honor Pad 8 оснащён батареей емкостью 7250 мАч, которая обеспечивает 14 часов воспроизведения локального видео или 10 часов воспроизведения онлайн-видео. Поддерживается быстрая зарядка Honor SuperCharge 22,5 Вт.Планшет Honor Pad 8 будет продаваться за 24 990 рублей. В период с 17 февраля по 9 марта действует специальное предложение: в сети DNS первые покупатели получат в подарок чехол-клавиатуру, другие ритейлеры предложат выбор между чехлом-клавиатурой или скидкой 3000 рублей.