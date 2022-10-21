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Обзор Huawei FreeBuds SE: доступно и всё в порядке со звуком

Георгий
Huawei FreeBuds SE

Решил проверить, как обстоят дела в сегменте доступного аудио. Послушал беспроводные наушники Huawei FreeBuds SE, которые прямо на Яндекс Маркете сейчас можно зацепить на Яндекс Маркете не дороже 3 000 рублей.

FreeBuds SE — модель начального уровня у Huawei. Наушники получили лаконичный и ненавязчивый дизайн и хороший запас автономности.

Комплектация и дизайн

Наушники поставляются в привычной для Huawei коробке белого цвета. Внутри стандартный набор: наушники, кабель USB-C, сменные  дополнительные вкладыши-накладки и документация.



Кейс Huawei FreeBuds SE очень компактный. Он выполнен в продолговатом форм-факторе, поэтому не занимает много места в кармане. Также стоит отметить, что футляр вместе с наушниками очень легкий.

Huawei FreeBuds SE

Наушники вместе с кейсом изготавливаются из глянцевого пластика. Модель доступна в бирюзовом или белом цвете. На крышке сверху нанесен логотип бренда. На фронтальной поверхности имеется индикатор состояния, а на задней разместился разъем USB-C.

Внутри кейс матовый. Там же размещена кнопка сопряжения. Крышка открывается с легким усилием и закрывается с приятным щелчком. Механизм мне показался надежным. Футляр смотрится минималистично.

Huawei FreeBuds SE

Внутри кейса наушники надёжно удерживаются магнитами и не выпадают даже если его перевернуть. Наушники в футляр складываются горизонтально — немного непривычно, но дискомфорта не вызывает. Сами они смотрятся аккуратно.

Эргономика

Huawei FreeBuds SE очень легкие, уши от них не устают даже после длительного прослушивания. Впрочем, к посадке в ушах у меня возникли вопросы. По ощущениям наушники напоминают вкладыши, но благодаря силиконовой накладке они хорошо удерживаются в ухе.

Huawei FreeBuds SE

Нетипичная посадка для меня стала одновременно преимуществом и недостатком. С одной стороны комфорт — даже на протяжении 4-5 часов прослушивания у меня не возникало желания «дать ушам отдохнуть». С другой стороны Huawei FreeBuds SE почти не изолируют окружающие звуки. Моим ушам, которые «испорчены» системами активного шумоподавления, было сложно к этому адаптироваться.

Huawei FreeBuds SE

Для управления воспроизведением используются сенсоры. Жесты можно переназначать в приложении Ai Life.

Звук

Повторюсь, Huawei FreeBuds SE не получили какого-либо шумоподавления. Впрочем, я не считаю такое решение недостатком, поскольку такие наушники можно смело рекомендовать пользователям, которые по тем или иным причинам не могут пользоваться моделями с шумодавом.

Huawei FreeBuds SE

За звук отвечает 10-мм динамический драйвер. Запаса громкости хватает для комфортного прослушивания в помещении. В целом звучание я бы охарактеризовал довольно ровным, мне не показалось, что наушники пытаются приукрасить какие-либо частоты. Huawei FreeBuds SE нормально себя зарекомендовали в воспроизведении электронной музыки, а вот в различных инструментальных жанрах сцена получается немного узковатой.

Huawei FreeBuds SE

Я протестировал Huawei FreeBuds SE в качестве гарнитуры в нескольких приложения для видеосвязи, в том числе Zoom и FaceTime, а также в обычных телефонных звонках. Во всех случаях собеседники отмечали довольно чистую передачу голоса.

Автономность

Автономную работу обеспечивают аккумуляторы на 37 мАч в наушниках и батарея с ёмкостью 410 мАч в кейсе. Полноценного заряда хватает примерно 7 часов прослушивания. Кейсом можно зарядить наушники примерно 3 раза.

Технические характеристики

  • Габариты (наушник): 20х20х38 мм
  • Вес (наушник): 5,1 грамма
  • Габариты (кейс): 70х35х27 мм
  • Вес (кейс): 35 граммов
  • Емкость аккумулятора наушника: 37 мАч
  • Емкость аккумулятора кейса: 410 мАч
  • Bluetooth: 5.2
  • Кодеки: SBC, AAC

Вместо вывода

Учитывая стоимость Huawei FreeBuds SE, получается отличное предложение для повседневного использования. Модель вполне придется по вкусу непритязательным пользователям, а также тем, кто надумал перейти с проводных наушников и попробовать беспроводной гаджет.

В достоинства запишем ненавязчивый внешний вид, удобную посадку, которая не вызывает дискомфорт даже на протяжении длительного прослушивания и хороший запас автономности.
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