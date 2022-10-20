Обзор Huawei Matebook X Pro (2022): универсальная рабочая лошадка

Встречают по одежке: стильный малый в деловом костюме

Экран: всё самое лучшее без рамок

Устройства ввода: клавиатура и крупный тачпад

Двойное постукивание костяшкой пальца — создает скриншот

Двойное постукивание двумя костяшками — запускает запись экрана

Свайп вдоль левого края — регулировка яркости

Свайп вдоль правого края — регулировка громкости

Свайп по верзнему краю — быстрая перемотка видео

Нажатие на верхний левый угол сворачивает все окна

Нажатие на верхний правый угол — закрывает окна

Свайп двумя пальцами по правому краю — открывает центр уведомлений

Производительность: с достойным запасом

Звук и видео: громко и чисто

Режим «Украшение» — распознаёт лицо пользователя в кадре и позволяет в реальном времени улучшать облик

«Виртуальный фон» — можно изменять фон позади себя, чтобы не смущать участников видеоконференции солнечными видами с пляжа

«Зрительный контакт» — камера подстраивается под линию обзора пользователя и создает наиболее естественный зрительный контакт

Автономность: хорошо, но без откровений

Технические характеристики

Габариты (ШхГхВ) : 310 x 221 x 15,6 мм

: 310 x 221 x 15,6 мм Вес : 1,26 кг

: 1,26 кг Экран : 14,2 дюйма, 3120 × 2080 пикселей, 264 PPI, 90 Гц, полезная площадь 92,5% и соотношение сторон 3:2

: 14,2 дюйма, 3120 × 2080 пикселей, 264 PPI, 90 Гц, полезная площадь 92,5% и соотношение сторон 3:2 Процессор : i7-1260P 12-го поколения

: i7-1260P 12-го поколения ОЗУ : 16 ГБ, LPDDR5

: 16 ГБ, LPDDR5 Накопитель : 1 ТБ SSD NVMe PCIe

: 1 ТБ SSD NVMe PCIe Батарея : 60 Вт*ч

: 60 Вт*ч Wi -Fi : IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 160 МГц, 2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц

: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 160 МГц, 2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц Bluetooth : 5.2

: 5.2 Порты : 2 Thunderbolt 4, 2 USB-C, разъем 3,5 мм

: 2 Thunderbolt 4, 2 USB-C, разъем 3,5 мм Камера : 720P

: 720P Аудио: 6 динамиков, 4 микрофона

Впечатление: баланс и отсутствие компромиссов

Моя любимая категория портативных компьютеров — легкие и компактные ультрабуки. Такое устройство без особых трудностей помещается в повседневный рюкзак и с ним я не привязан к рабочему месту. Современные представители этого сегмента в плане производительности способны потягаться со своими «старшими братьями» с диагональю экрана от 15 дюймов. Как выяснилось портативность отлично сочетается с мощной начинкой и минималистичным дизайном.Я протестировал ноутбук Huawei Matebook X Pro, который получил все вышеперечисленные особенности. А теперь рассмотрим максимально подробно это устройство.Перед тем, как перейти к дизайну Huawei Matebook X Pro, буквально несколько слов о комплектации. Ноутбук поставляется в стильной коробке черного цвета из плотного картона.Внутрь, помимо ноутбука, производитель положил кабель USB-C, сетевой адаптер, переходник с USB-C на USB-A и документацию. К слову, переходник — вещь очень полезная, поскольку не все компьютерные аксессуары успели адаптироваться к актуальным разъемам USB-C. Таким образом в Huawei решили избавить пользователей от поиска адаптера для подключения, например, домашнего принтера.У меня на обзоре побывал Huawei Matebook X Pro в чернильно-синем цвете. Это очень красивый и сдержанный оттенок. Также модель доступна в следующих вариациях: белый и космический серый. На мой взгляд, чернильно-синий — наиболее привлекательный вариант, который прекрасно дополнит офисный дресс-код или джинсовый кэжуал.Поверхность корпуса матовая и очень тактильно приятная. Для этого использовалось специальное покрытие, которое создавалось путем микродугового оксидирования. Эта технология обеспечивает прочность и защиту от быстрого износа. На крышке по центру нанесен логотип бренда блестящим шрифтом.На нижней поверхности размещены четыре прорезиненные ножки, обеспечивающие надежное расположение. На правой грани Huawei Matebook X Pro размещены два порта USB-С и 3,5 мм разъем для подключения проводных наушников, а на левой имеется еще два порта USB-C. Крышка без усилия открывается одной рукой.В целом у ноутбука получился довольно утонченный силуэт с плавными линиями. Вес устройства составляет 1,26 кг при габаритах 310 x 221 x 15,6 мм (ШхГхВ).Huawei Matebook X Pro оснащается экраном с диагональю 14,2 дюйма, разрешением 3120 x 2080 и частотой 90 Гц. Также стоит отметить высокий уровень детализации — 264 PPI. Дисплей получил сертификаты защиты зрения TÜV Rheinland 3 и VESA Display HDR 400.Экран охватывает цветовые пространства P3 и sRGB. Благодаря этому получается реалистичная картинка с естественной цветопередачей. Такие параметры важны для работы с изображением, к примеру, в обработке фотографий в формате RAW или покраске видео.Дисплей Huawei Matebook X Pro поддерживает калибровку 3D LUT. Она позволяет точно восстанавливать исходные цвета. За счет этого процесса изображения будут одинаково отображаться в различных приложениях. Это по достоинству оценят пользователи, которые предпочитают связку из профессионального софта разных производителей, например, Capture One и Photoshop.Экран покрыт нанооптическим слоем с магнитным управлением — это позволяет устранять блики. По словам производителя, таким образом удалось снизить коэффициент отражения на 60% в сравнении с предыдущим поколением устройств. Во время тестирования у меня действительно не возникло проблем с бликами на улице и в помещении с различными источниками света. Также отмечу хорошие углы обзора — картинка сохраняет свои качества даже при сильных наклонах.Еще одна из основных особенностей экрана Huawei Matebook X Pro, которую я приберег напоследок этого блока — он сенсорный. Дисплей поддерживает касания по 10 точкам. Таким образом у ноутбука получается три устройства ввода, помимо привычных клавиатуры и трекпада. Сенсорный экран за время тестирования зарекомендовал себя в плане точности и отзывчивости.Перед тем, как перейти к следующему разделу обзора, хочу похвалить экран Huawei Matebook X Pro за высокий уровень детализации, естественную цветопередачу и плавную картинку. Запаса яркости до 500 нит мне хватило для различных сценариев использования — будь то работа из дома или в парке со стаканчиком кофе.Huawei Matebook X Pro оснащается вполне привычной клавиатурой для ультрабуков без цифрового блока. Как мне показалось, размер клавиш и расстояние между ними оптимальны. На мою скорость набора текста негативно не влияет. Ход кнопок в меру короткий и тихий, а это значит, что во время работы вы не будете мешать окружающим людям.Есть подсветка клавиш белого цвета. Её уровень интенсивности регулируется двумя режимами. Это особенно важно для работы в темное время суток — можно снизить яркость клавиатуры, чтобы не уставали глаза.Для быстрого и безопасного доступа в систему имеется сканер отпечатка пальца. Он расположен в правом верхнем углу над клавиатурным блоком. Также ноутбук можно разблокировать с помощью функции распознавания лица, которая, к слову, срабатывает довольно точно и быстро даже в темноте.Тачпад Huawei Matebook X Pro получился довольно крупным для категории ультрабуков. Этого удалось достичь благодаря отказу производителя от нижней рамки. Ширина тачпада составляет 120 мм, а высота — 83 мм. Поверхность очень тактильно приятная, напоминает стекло со слегка матовым покрытием. По ней очень хорошо скользят пальцы, не оставляя за собой следов.Тачпад поддерживает восемь жестов, которые значительно упрощают взаимодействие с операционной системой. Во время тестирования Huawei Matebook X Pro у меня ни разу не возникло желания подключить мышь. Вот несколько интересных примеров:Я перечислил самые полезные жесты для своего сценария использования.Мой тестовый Huawei Matebook X Pro работает на процессоре i7-1260P 12-го поколения с тактовой частотой 2,10 Ггц, а также у него 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и твердотельный накопитель NVMe PCIe на 1 ТБ.Тесты производительности я начал с бенчмарка для накопителей CrystalDiskMark. В нём ноутбук показал достойные результаты.Также я протестировал ноутбук в бенчмарке Geekbench. С результатами теста вы можете ознакомиться на скриншоте ниже.Huawei Matebook X Pro оснащается технологией Super Turbo. Она снижает энергопотребление, сохраняя эффективный уровень производительности и удобство использования. Для этого технология анализирует состояние аппаратного обеспечения, включая процессор, видеокарту, память и аккумулятор. В результате оптимизируется работа системы в режиме реального времени.Ноутбук без усилий «проглатывает» работу с тяжелыми файлами в Adobe Premire или Photoshop. Переключаться между режимами производительности можно вручную — для этого используется комбинация клавиш Fn + P. Таким образом активируется производительный режим в сценариях, когда устройство подключено к источнику питания. Для увеличения времени автономной работы можно задействовать сбалансированный режим в сценариях, когда не требуется высокая производительность, например, во время работы с текстовыми документами.В целом для моих повседневных сценариев использования, которые включают работу с текстом, обработку большого объема фотографий в Lightroom и монтаж коротеньких 4K-роликов в приложении VN, запаса производительности Huawei Matebook X Pro мне было достаточно. При этом во время использования ноутбука ощущается, что его мощности мне хватило бы на пару лет до выхода обновленной модели.Ноутбук оснащается шестью динамиками, четыре из них низкочастотные, они расположены вплотную друг к другу. Акустическая система работает в сочетании с алгоритмами Huawei, которые делают звук наиболее насыщенным и объемным.Huawei Matebook X Pro обеспечивает очень достойное для своего класса звучание. При размещении на твердой и устойчивой горизонтальной поверхности устройство выдает вполне ощутимые низкие частоты. В целом сцена звучания мне показалось довольно широкой. Запаса громкости хватит для просмотра видео, прослушивания подкастов, а также, чтобы прокачать небольшую домашнюю вечеринку.За передачу голоса отвечает система из четырех микрофонов, которые разместились по краям ноутбука. Они обеспечивают качественный захват голоса даже на расстоянии до 5 метров. Алгоритмы Huawei на базе искусственного интеллекта предоставляют функции эхоподавления, шумоподавления и подавления реверберации в помещении. Я протестировал их работу для связи в сервисе Zoom — во всех случаях собеседники отметили чистую и приятную передачу голоса.Ноутбук оборудован камерой с разрешением 720P. Она, как и в случае с акустической системой, предлагает несколько интересных режимов, которые работают на основе искусственного интеллекта:За автономную работу в Huawei Matebook X Pro отвечает аккумулятор на 60 Вт*ч. В моем повседневном сценарии 100-процентной зарядки хватает примерно на 8 часов использования.Напомню, ноутбук комплектуется адаптером питания мощностью 90 Вт. Стоит отметить, что он получился довольно компактным и легким, поэтому не займет много места вместе с ноутом в рюкзаке или сумке. Адаптер позволяет за 30 минут зарядить аккумулятор на 55-60%.По итогу тестирования в основные достоинства ноутбука хочу записать: легкую конструкцию, премиальный дизайн, отличный экран, достойный запас производительности, приятные устройства ввода и хороший показатель автономности. В целом у Huawei получилось сбалансированное устройство без компромиссов. Единственное к чему могу субъективно придраться — разрешение камеры, в 2022-м году хотелось бы Full HD. Впрочем, поскольку среди конкурентов в ходу камеры с аналогичным разрешением, моя претензия смотрится как придирка.Huawei Matebook X Pro — универсальная рабочая лошадка. Устройство хорошо себя проявит в работе с текстом, фотографиями, презентациями, а также в монтаже несложного видео.