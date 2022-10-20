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Обзор Huawei Matebook X Pro (2022): универсальная рабочая лошадка

Георгий
Huawei Matebook X Pro

Моя любимая категория портативных компьютеров — легкие и компактные ультрабуки. Такое устройство без особых трудностей помещается в повседневный рюкзак и с ним я не привязан к рабочему месту. Современные представители этого сегмента в плане производительности способны потягаться со своими «старшими братьями» с диагональю экрана от 15 дюймов. Как выяснилось портативность отлично сочетается с мощной начинкой и минималистичным дизайном.

Я протестировал ноутбук Huawei Matebook X Pro, который получил все вышеперечисленные особенности. А теперь рассмотрим максимально подробно это устройство.

Встречают по одежке: стильный малый в деловом костюме

Перед тем, как перейти к дизайну Huawei Matebook X Pro, буквально несколько слов о комплектации. Ноутбук поставляется в стильной коробке черного цвета из плотного картона.

Huawei Matebook X Pro

Внутрь, помимо ноутбука, производитель положил кабель USB-C, сетевой адаптер, переходник с USB-C на USB-A и документацию. К слову, переходник — вещь очень полезная, поскольку не все компьютерные аксессуары успели адаптироваться к актуальным разъемам USB-C. Таким образом в Huawei решили избавить пользователей от поиска адаптера для подключения, например, домашнего принтера.

Huawei Matebook X Pro

У меня на обзоре побывал Huawei Matebook X Pro в чернильно-синем цвете. Это очень красивый и сдержанный оттенок. Также модель доступна в следующих вариациях: белый и космический серый. На мой взгляд, чернильно-синий — наиболее привлекательный вариант, который прекрасно дополнит офисный дресс-код или джинсовый кэжуал.

Поверхность корпуса матовая и очень тактильно приятная. Для этого использовалось специальное покрытие, которое создавалось путем микродугового оксидирования. Эта технология обеспечивает прочность и защиту от быстрого износа. На крышке по центру нанесен логотип бренда блестящим шрифтом.

Huawei Matebook X Pro

На нижней поверхности размещены четыре прорезиненные ножки, обеспечивающие надежное расположение. На правой грани Huawei Matebook X Pro размещены два порта USB-С и 3,5 мм разъем для подключения проводных наушников, а на левой имеется еще два порта USB-C. Крышка без усилия открывается одной рукой. 
В целом у ноутбука получился довольно утонченный силуэт с плавными линиями. Вес устройства составляет 1,26 кг при габаритах 310 x 221 x 15,6 мм (ШхГхВ).

Экран: всё самое лучшее без рамок

Huawei Matebook X Pro оснащается экраном с диагональю 14,2 дюйма, разрешением 3120 x 2080 и частотой 90 Гц. Также стоит отметить высокий уровень детализации — 264 PPI. Дисплей получил сертификаты защиты зрения TÜV Rheinland 3 и VESA Display HDR 400.

Huawei Matebook X Pro

Экран охватывает цветовые пространства P3 и sRGB. Благодаря этому получается реалистичная картинка с естественной цветопередачей. Такие параметры важны для работы с изображением, к примеру, в обработке фотографий в формате RAW или покраске видео.

Дисплей Huawei Matebook X Pro поддерживает калибровку 3D LUT. Она позволяет точно восстанавливать исходные цвета. За счет этого процесса изображения будут одинаково отображаться в различных приложениях. Это по достоинству оценят пользователи, которые предпочитают связку из профессионального софта разных производителей, например, Capture One и Photoshop.

Huawei Matebook X Pro

Экран покрыт нанооптическим слоем с магнитным управлением — это позволяет устранять блики. По словам производителя, таким образом удалось снизить коэффициент отражения на 60% в сравнении с предыдущим поколением устройств. Во время тестирования у меня действительно не возникло проблем с бликами на улице и в помещении с различными источниками света. Также отмечу хорошие углы обзора — картинка сохраняет свои качества даже при сильных наклонах.

Еще одна из основных особенностей экрана Huawei Matebook X Pro, которую я приберег напоследок этого блока — он сенсорный. Дисплей поддерживает касания по 10 точкам. Таким образом у ноутбука получается три устройства ввода, помимо привычных клавиатуры и трекпада. Сенсорный экран за время тестирования зарекомендовал себя в плане точности и отзывчивости.

Перед тем, как перейти к следующему разделу обзора, хочу похвалить экран Huawei Matebook X Pro за высокий уровень детализации, естественную цветопередачу и плавную картинку. Запаса яркости до 500 нит мне хватило для различных сценариев использования — будь то работа из дома или в парке со стаканчиком кофе.

Устройства ввода: клавиатура и крупный тачпад

Huawei Matebook X Pro оснащается вполне привычной клавиатурой для ультрабуков без цифрового блока. Как мне показалось, размер клавиш и расстояние между ними оптимальны. На мою скорость набора текста негативно не влияет. Ход кнопок в меру короткий и тихий, а это значит, что во время работы вы не будете мешать окружающим людям.

Huawei Matebook X Pro

Есть подсветка клавиш белого цвета. Её уровень интенсивности регулируется двумя режимами. Это особенно важно для работы в темное время суток — можно снизить яркость клавиатуры, чтобы не уставали глаза.

Для быстрого и безопасного доступа в систему имеется сканер отпечатка пальца. Он расположен в правом верхнем углу над клавиатурным блоком. Также ноутбук можно разблокировать с помощью функции распознавания лица, которая, к слову, срабатывает довольно точно и быстро даже в темноте.

Huawei Matebook X Pro

Тачпад Huawei Matebook X Pro получился довольно крупным для категории ультрабуков. Этого удалось достичь благодаря отказу производителя от нижней рамки. Ширина тачпада составляет 120 мм, а высота — 83 мм. Поверхность очень тактильно приятная, напоминает стекло со слегка матовым покрытием. По ней очень хорошо скользят пальцы, не оставляя за собой следов.

Huawei Matebook X Pro

Тачпад поддерживает восемь жестов, которые значительно упрощают взаимодействие с операционной системой. Во время тестирования Huawei Matebook X Pro у меня ни разу не возникло желания подключить мышь. Вот несколько интересных примеров:
  • Двойное постукивание костяшкой пальца — создает скриншот
  • Двойное постукивание двумя костяшками — запускает запись экрана
  • Свайп вдоль левого края — регулировка яркости
  • Свайп вдоль правого края — регулировка громкости
  • Свайп по верзнему краю — быстрая перемотка видео
  • Нажатие на верхний левый угол сворачивает все окна
  • Нажатие на верхний правый угол — закрывает окна
  • Свайп двумя пальцами по правому краю — открывает центр уведомлений
Я перечислил самые полезные жесты для своего сценария использования.

Производительность: с достойным запасом

Мой тестовый Huawei Matebook X Pro работает на процессоре i7-1260P 12-го поколения с тактовой частотой 2,10 Ггц, а также у него 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и твердотельный накопитель NVMe PCIe на 1 ТБ.

Huawei Matebook X Pro

Тесты производительности я начал с бенчмарка для накопителей CrystalDiskMark. В нём ноутбук показал достойные результаты.

CrystalDiskMark

Также я протестировал ноутбук в бенчмарке Geekbench. С результатами теста вы можете ознакомиться на скриншоте ниже.

Geekbench

Huawei Matebook X Pro оснащается технологией Super Turbo. Она снижает энергопотребление, сохраняя эффективный уровень производительности и удобство использования. Для этого технология анализирует состояние аппаратного обеспечения, включая процессор, видеокарту, память и аккумулятор. В результате оптимизируется работа системы в режиме реального времени.

Ноутбук без усилий «проглатывает» работу с тяжелыми файлами в Adobe Premire или Photoshop. Переключаться между режимами производительности можно вручную — для этого используется комбинация клавиш Fn + P. Таким образом активируется производительный режим в сценариях, когда устройство подключено к источнику питания. Для увеличения времени автономной работы можно задействовать сбалансированный режим в сценариях, когда не требуется высокая производительность, например, во время работы с текстовыми документами.

Huawei Matebook X Pro

В целом для моих повседневных сценариев использования, которые включают работу с текстом, обработку большого объема фотографий в Lightroom и монтаж коротеньких 4K-роликов в приложении VN, запаса производительности Huawei Matebook X Pro мне было достаточно. При этом во время использования ноутбука ощущается, что его мощности мне хватило бы на пару лет до выхода обновленной модели.

Звук и видео: громко и чисто

Ноутбук оснащается шестью динамиками, четыре из них низкочастотные, они расположены вплотную друг к другу. Акустическая система работает в сочетании с алгоритмами Huawei, которые делают звук наиболее насыщенным и объемным.

Huawei Matebook X Pro

Huawei Matebook X Pro обеспечивает очень достойное для своего класса звучание. При размещении на твердой и устойчивой горизонтальной поверхности устройство выдает вполне ощутимые низкие частоты. В целом сцена звучания мне показалось довольно широкой. Запаса громкости хватит для просмотра видео, прослушивания подкастов, а также, чтобы прокачать небольшую домашнюю вечеринку.

За передачу голоса отвечает система из четырех микрофонов, которые разместились по краям ноутбука. Они обеспечивают качественный захват голоса даже на расстоянии до 5 метров. Алгоритмы Huawei на базе искусственного интеллекта предоставляют функции эхоподавления, шумоподавления и подавления реверберации в помещении. Я протестировал их работу для связи в сервисе Zoom — во всех случаях собеседники отметили чистую и приятную передачу голоса.

Huawei Matebook X Pro

Ноутбук оборудован камерой с разрешением 720P. Она, как и в случае с акустической системой, предлагает несколько интересных режимов, которые работают на основе искусственного интеллекта:
  • Режим «Украшение» — распознаёт лицо пользователя в кадре и позволяет в реальном времени улучшать облик
  • «Виртуальный фон» — можно изменять фон позади себя, чтобы не смущать участников видеоконференции солнечными видами с пляжа
  • «Зрительный контакт» — камера подстраивается под линию обзора пользователя и создает наиболее естественный зрительный контакт

Автономность: хорошо, но без откровений

За автономную работу в Huawei Matebook X Pro отвечает аккумулятор на 60 Вт*ч. В моем повседневном сценарии 100-процентной зарядки хватает примерно на 8 часов использования. 

Адаптер Huawei Matebook X Pro

Напомню, ноутбук комплектуется адаптером питания мощностью 90 Вт. Стоит отметить, что он получился довольно компактным и легким, поэтому не займет много места вместе с ноутом в рюкзаке или сумке. Адаптер позволяет за 30 минут зарядить аккумулятор на 55-60%.

Технические характеристики

  • Габариты (ШхГхВ): 310 x 221 x 15,6 мм
  • Вес: 1,26 кг
  • Экран: 14,2 дюйма, 3120 × 2080 пикселей, 264 PPI, 90 Гц, полезная площадь 92,5% и соотношение сторон 3:2
  • Процессор: i7-1260P 12-го поколения
  • ОЗУ: 16 ГБ, LPDDR5
  • Накопитель: 1 ТБ SSD NVMe PCIe
  • Батарея: 60 Вт*ч
  • Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 160 МГц, 2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц
  • Bluetooth: 5.2
  • Порты: 2 Thunderbolt 4, 2 USB-C, разъем 3,5 мм
  • Камера: 720P
  • Аудио: 6 динамиков, 4 микрофона

Впечатление: баланс и отсутствие компромиссов

По итогу тестирования в основные достоинства ноутбука хочу записать: легкую конструкцию, премиальный дизайн, отличный экран, достойный запас производительности, приятные устройства ввода и хороший показатель автономности. В целом у Huawei получилось сбалансированное устройство без компромиссов. Единственное к чему могу субъективно придраться — разрешение камеры, в 2022-м году хотелось бы Full HD. Впрочем, поскольку среди конкурентов в ходу камеры с аналогичным разрешением, моя претензия смотрится как придирка.

Huawei Matebook X Pro — универсальная рабочая лошадка. Устройство хорошо себя проявит в работе с текстом, фотографиями, презентациями, а также в монтаже несложного видео.
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